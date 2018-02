Come sopravvivere in un mini appartamento

Verso la notte di "guerra". Come aiutare gli animali a sopravvivere ai botti : Alcuni consigli pratici di LNDC per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici ...

Come sopravvivere alle chat di gruppo di WhatsApp : Attenti a praticare massicciamente la maldicenza, sport preferito in chat: prima o poi il bersaglio – in un'altra chat – potreste essere voi. Leggi anche: - Qobuz, musica in alta risoluzione. Ecco l'...

Christmas Blues. Come sopravvivere al Natale : Mangiar con gusto, fare regali belli, amare chi ci vuol bene, trasformare invidia in motivazioni. Consigli per sopravvivere alla Christmas Blues, depressione e cattivi pensieri nelle feste. Il periodo natalizio è complicato nonostante l'apparente festosità generale. Il clima euforico che invade strade, uffici, famiglie è pesantissimo da sopportare. Non solo per i soggetti già alle prese con problemi psichiatrici ma anche per chi sperimenta un ...

Come sopravvivere allo stress natalizio? Ecco i consigli degli esperti : Il Natale è una festa meravigliosa, ma… anche molto stressante. Fai l’albero, fai il presepe, addobba casa, prepara i biscottini per la festa dell’asilo, vai alla festa dell’asilo, finisci le consegne di lavoro, vai alla cena aziendale, pensa al menu del pranzo di Natale, vai al supermercato per comprare gli ingredienti, pensa ai regali, fai i regali, incarta i regali… Si arriva a Natale già con un carico di ...

Come sopravvivere all'esodo di Natale : il giorno clou sarà il 22 dicembre : Attenzione a domani 22 dicembre. Secondo gli esperti sarà il giorno clou dell'esodo natalizio. Il giorno in cui le autostrade saranno intasate dal traffico e i treni saranno pieni. Il 22 dicembre, ...

Io e il biotestamento - Come sono riuscito a sopravvivere a Marco Cappato : #ilcontastorie Questa è la vera storia di come sono riuscito a sopravvivere a Marco Cappato. Era una bella giornata di aprire, la primavera era appena sbocciata e io stavo andando incontro al mio atroce destino. Quel giorno dovevo partecipare attivamente a un evento, che aveva come ospite d’onore, appunto, nientepopodimeno che Cappato: e io ero convinto che l’avrebbe fatto, che mi avrebbe portato in Svizzera. L’incontro era organizzato da ...

Come sopravvivere al Natale : la guida che ci salverà : Più si avvicina il Natale e più il genere umano si spacca in due categorie. Da una parte quelli che lo aspettano con gioia, dall’altra quelli che farebbero carte false per saltarlo e ritrovarsi per incanto a gennaio inoltrato e luminarie sparite. Sì perché, ammettiamolo, il Natale non è sempre e solo fonte di gioia e amore. Spesso è anche – vuoi per i parenti-serpenti da vedere per forza, vuoi per i regali da azzeccare o per le frasi fatte da ...

Come sopravvivere da vegani nei posti più sperduti del mondo : Qualunque vegano o vegetariano appassionato di cinema ricorderà il film “Everything is Illuminated” (Ogni cosa è illuminata), tratto dal romanzo bestseller del (vegano) Jonathan Safran Foer. In un’indimenticabile scena il protagonista, americano e vegetariano, dopo aver chiesto un piatto senza carne si ritrova coinvolto in un dialogo surreale, nel corso del quale gli viene chiesto, “Ma, nemmeno le salsicce?”, e alla fine del quale gli viene ...