Come non ha influito la polemica sul trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo

Schivare la mucca? Impossibile. Compare Come un fantasma in mezzo alla strada e il finale non è scontato : Sebastopoli, Russia, un automobilista sta percorrendo una strada rurale quando una mucca attraversa improvvisamente la strada; l’impatto con l’auto è inevitabile. Il parabrezza dell’auto si frantuma, un palo cade al suolo, volano imprecazioni, ma la mucca si rialza come se non fosse successo nulla e riprende tranquilla la sua corsa verso il prato. L'articolo Schivare la mucca? Impossibile. Compare come un fantasma in mezzo alla strada e il ...

Short track - Arianna Fontana medita il ritiro? “Non ho ancora deciso”. Addio da vincente Come Flavia Pennetta? : “Il mio futuro? Devo ancora pensarci, non ho ancora deciso”. Anche con queste parole Arianna Fontana ha commentato la sua vittoria alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La 27enne ha praticamente vinto tutto in carriera: oggi ha coronato il suo lungo inseguimento all’oro a cinque cerchi, il palmares tra titoli mondiali ed europei è vastissimo, la campionessa valtellinese è diventata la più medagliata di sempre nel suo sport ai ...

L'età d'oro della pittura Come non l'avete mai vista. Guardate le opere di questa artista olandese : A prima vista, le fotografie dell'artista olandese Gemmy Woud-Binnendijk si potrebbero confondere con quella dei pittori dell'epoca d'oro olandese o del periodo rinascimentale.Uno dei suoi ritratti fotografici imita il famoso quadro "La ragazza con un orecchino di perla" del pittore Johannes Vermeer, artista del XVI secolo originario dei Paesi Bassi.Nel sito la fotografa Woud-Binnendijk, afferma di essere "attratta dalla luce, usata dai pittori ...

Quando la moglie bacchetta il marito perché la aiuta (ma non Come vuole lei) : Quarant’anni non è solo un crocevia fisiologico in cui si comincia a fare tagliandi, è quel bivio dove ci si ritrova a tirare le somme (non per forza a pagare il conto) sul proprio momento esistenziale. Nei paesi come l’Italia ,dove si fanno figli tardi, di solito a quarant’anni si è nel mezzo di bambini piccoli ed esigenti, nel punto cruciale in cui come coppia si comincia a barcollare. Vuoi per la stanchezza che i figli ...

“Da arresto cardiaco!”. Isola - tutte pazze per l’ultima foto di Stefano De Martino. L’inviato del reality sarà pure “troppo vestito” in diretta (Come dice Mara Venier) - ma non certo sui social. Che in pratica hanno preso fuoco appena apparso lo scatto sexy dall’Honduras : C’è chi lo venera e chi crede sia sopravvalutato. Ma Stefano De Martino, questa almeno è l’opinione comune, sta portando avanti il suo ruolo di inviato all’Isola dei Famosi, il primo della sua carriera da protagonista, alla grande. Al di là dell’aspetto fisico, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e diventato ancora più famoso per il matrimonio, poi finito, con Belen Rodriguez, riesce a ...

Renzi elogia il Cavaliere : Non è Come Salvini - in Europa ha credibilità : Moderazione prima di tutto. Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo dove si è scontrato con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, ci tiene a sottolineare che gli estremisti sono estremisti in tutto e quindi poco affidabili. E per questo si permette anche un assist al leader di Forza Italia. «Berlusconi - spiega alla Gruber - è riconosciuto dal Ppe, ha una credibilità. Salvini è ritenuto un pericolo per l'Europa». ...

Crisi Real - Ronaldo : 'A volte le cose non vanno Come vorremmo' : Una battuta anche sulla Coppa del mondo che Ronaldo giocherà col Portogallo , campione d'Europa: 'Sappiamo di non essere tra i favoriti. I miei favoriti sono Spagna, Germania, Francia, Argentina e ...

M5s - Calenda : “Rimborsi? Sappiamo solo la cifra totale. Ma se non sanno controllare - Come possono gestire il Paese?” : Entrando nella sede della Cgil per la presentazione del libro, “Conversando con Susanna Camusso. Sindacato e politica dopo la crisi”, di Massimo Masciniil, il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha commentato con i cronisti la vicenda “rimborsopoli” del Movimento 5 stelle: “Noi abbiamo solo una rendicontazione da parte del MEF dei fondi che affluiscono che abbiamo reso disponibile. Ovviamente non ...

“Mio figlio è Come te…”. Elena Santarelli interviene su Instagram : dopo la confessione di Nadia Toffa che ha fatto sapere a tutti di aver avuto un cancro - la bella moglie di Bernardo Corradi non può fare a meno di dire la sue. Quel che fa sapere la modella sul piccolo Giacomo è da brividi : Domenica 11 febbraio è ricominciata la trasmissione Le Iene. Grande fermento. tutti erano impazienti di vendere Nadia Toffa di nuovo seduta dietro il bancone. dopo il malore che l’ha colpita, era ovvio che la Toffa raccontasse in tv cosa le fosse successo. Ma nessuno si aspettava di sentirle dire ciò che ha detto: “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. ...

Elena Santarelli : "È proprio così - Nadia. Mio figlio Giacomo non è malato - è un guerriero - Come te" : "Non siamo malati, siamo guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco". Parole forti quelle usate da Nadia Toffa che durante la diretta de Le Iene ha raccontato la ragione del malore avuto qualche tempo fa. Parole di coraggio e di speranza, immediatamente condivise da Elena Santarelli che dal suo profilo Instagram fa sapere:"È proprio così Nadia. Lo ripeto a tutti che mio figlio non è un malato, lui ...

“Non ho fatto altro che vomitare”. Ermal Meta-Moro e il clamoroso retroscena. I vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo confessano per la prima volta Come è andata veramente quella notte : Hanno vinto il 68esimo Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente”. Per Ermal Meta e Fabrizio Moro una vittoria arrivata dopo le polemiche per il presunto plagio, l’auto-citazione dalla canzone “Silenzio”, che condivide lo stesso ritornello e lo stesso autore, Andrea Febo. Al DopoFestival, i vincitori hanno commentato le loro sensazioni a caldo. Ermal Meta racconta di essersi sentito ferito ...