Come fa durare un amore? Parla la psicoterapeuta

Ricarichi il cellulare nel modo giusto? Ecco Come fare durare di più la batteria : Ormai nel nostro paese praticamente tutte le persone in grado di usarlo possiedono un telefono cellulare, dai più piccoli fino agli anziani. Ma quante sono le persone che sanno quali accorgimenti adottare per fare durare la batteria del proprio dispositivo più a lungo possibile? Una esigua minoranza. C'è chi lo ricarica quando va a dormire, lasciandolo in carica per tutta la notte, chi crede che sia positivo ricaricare la batteria al 100%, chi è ...

Amore eterno esiste : Come far durare una storia d'amore : Un suggerimento se si sente un calo nella relazione? Lanciarsi in novita condivise, fare insieme nuove attivita stimolanti, anche piccole, anche uno sport o un breve viaggio, puo rilanciare l'...

Stelle di Natale : ecco Come curarle e farle durare di più : Quest’anno una famiglia su due (52%) comprerà una Stella di Natale per un totale di oltre 10 milioni le piante. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti/Ixè sugli acquisti verdi degli italiani nel periodo delle feste. L’andamento delle vendite è stabile con prezzi vanno dai 2 euro per gli esemplari più piccoli per arrivare anche ai 150 euro degli alberelli più strutturati. Le Stelle di Natale – spiega la Coldiretti – sono divenute ...