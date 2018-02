Come eseguire la PWA ufficiale di Google Maps su Windows 10 Mobile

Come eseguire una rapida traduzione dei messaggi Whatsapp : la guida più attesa : Ci sono diverse app in grado di interagire con quella di messaggistica più amata dal pubblico italiano, al punto che oggi 7 febbraio voglio condividere coi nostri lettori una sorta di guida con cui capiremo Come effettuare la traduzione dei messaggi Whatsapp. Dopo avervi parlato dell'applicazione utile per scoprire chi ha tentato di spiarci, dunque, facciamo un altro step, perché sempre più spesso (per lavoro o per semplici relazione ...

Windows 10 : presto potrete eseguire app Android nativamente Come delle vere e proprie UWP : eseguire applicazioni Android su Windows non è ad oggi di certo un’impresa impossibile poichè esistono molti software per l’emulazione e l’installazione dei file apk, il più famoso è senz’altro BlueStacks. Questi strumenti, tuttavia, si basano sul concetto di emulazione e, pertanto, presentano un’infinità di funzioni mancanti e limitazioni più o meno gravi. Per nostra fortuna una compagnia ha dichiarato di stare ...