Combinata nordica | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Alessandro Pittin sogna dal

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin si difende nelle prime prove libere. Rydzek e Riessle i migliori : prime prove libere per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si affida naturalmente ad Alessandro Pittin, bronzo ai Giochi di Vancouver 2010 e argento ai Mondiali 2015. Il carnico si è comportato discretamente: 29esimo nel primo salto (88.5 metri per 20.8 punti) e 35esimo nel secondo (90.0 metri per 36.0 punti). Naturalmente l’azzurro dovrà difendersi nella prova dal trampolino per poi scatenarsi ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - l’uomo dei grandi eventi. Serve una magia. Se limiterà i danni nel salto… : Serve una magia. L’Italia concentra su Alessandro Pittin tutte le speranze di conquistare una medaglia nella Combinata nordica in occasione delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Il fuoriclasse carnico si presenta in Corea del Nord con la consapevolezza di essere tornato grande dopo due anni di buio, ma le sue chances di salire sul podio dipendono esclusivamente da un fattore: il salto. Pittin, infatti, è di gran lunga il miglior ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : L’Italia punta ad essere protagonista anche nella Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Saranno quattro gli azzurri che proveranno a regalare una grande gioia ai tifosi italiani: Alessandro Pittin, Lukas Runggaldier, Raffaele Buzzi e Aaron Kostner. La giornata più importante per i nostri colori sarà sulla carta mercoledì 14 febbraio, in cui Pittin si giocherà le maggiori chance di medaglia nella Gundersen dal trampolino ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang saranno 54 gli atleti che parteciperanno alle gare della Combinata nordica, per un totale di 16 nazioni rappresentate. Tra queste troviamo anche l’Italia, che porterà in Corea quattro atleti. Andiamo quindi a scoprire tutti i convocati e l’elenco completo degli iscritti per ciascuna Nazione. l’elenco completo di tutti gli iscritti della Combinata nordica a PyeongChang Austria ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia punta tutto su Pittin. Serve il salto della vita per sperare nella medaglia : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang l’Italia potrà ambire ad una medaglia anche nella Combinata nordica e per centrare questo grande risultato si affiderà ancora una volta ad Alessandro Pittin. L’atleta carnico sarà di fatto l’unica speranza di podio per il Bel Paese in questo sport. Andiamo quindi ad analizzare quale saranno le sue possibilità e cosa servirà per centrare l’obiettivo. Pittin è un atleta che non delude mai nei grandi ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i cinque grandi favoriti ai raggi X : Sarà lotta aperta per le medaglie nelle due Gundersen incluse nel programma della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La stagione di Coppa del Mondo finora non ha espresso alcun dominatore e i due battistrada, Akito Watabe e Jan Schmid, non sembrano in grado di prendersi totalmente la scena né di fare il vuoto rispetto al resto della comitiva. Il giapponese, intanto, ha spezzato il binomio Germania-Norvegia, che da ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang assegnerà complessivamente nove medaglie, con due Gundersen, il 14 e 20 febbraio, e una gara a squadre che chiuderà il programma il 22 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia degli azzurri. Gundersen dal trampolino normale Partiamo dal campione in carica Eric Frenzel, che ha dominato il quadriennio olimpico ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze azzurre di andare a medaglia nella Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang saranno quasi totalmente concentrate su Alessandro Pittin, fuoriclasse carnico tornato a spiccare il volo dopo due stagioni difficili e pronto a contendere il podio ai migliori interpreti mondiali della disciplina. L’Italia si presenta in Corea del Sud con altri tre atleti, l’esperto Lukas ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Saranno in tutto nove le medaglie in palio per la Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, dove vedremo una grandissima sfida tra i migliori atleti del mondo. Il programma delle gare si aprirà mercoledì 14 febbraio con la prima Gundersen, che prevede un salto dal trampolino normale HS109 e un segmento di fondo di 10 km sul circuito coreano. Martedì 20 febbraio si svolgerà invece la seconda Gundersen, che questa volta vedrà gli ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Jan Schmid ruggisce ad Hakuba! Sul podio Ilves e Watabe - si riapre la contesa per la sfera di cristallo : Il ruggito del campione. Jan Schmid ha trionfato ad Hakuba nella prova di Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, l’ultima prima delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, e ha accorciato nuovamente in classifica rispetto ad Akito Watabe, che in casa propria dopo il successo di ieri vede assottigliarsi il margine di vantaggio in classifica generale rispetto al fuoriclasse norvegese. Schmid ha avuto il merito di credere nella rimonta ...

Combinata nordica - Mondiali Juniores 2018 : oro per lo sloveno Vid Vrhovnik - davanti a Terzer e Vytrval. Nono posto per Aaron Kostner : I Mondiali Juniores di Combinata nordica di Kandersteg (Svizzera) si chiudono con il trionfo del 18enne sloveno Vid Vrhovnik, che conquista la medaglia d’oro della seconda Gundersen, davanti all’austriaco Dominik Terzer e al ceco Jan Vytrval. Una gara molto equilibrata per via dei distacchi contenuti al termine della sessione di salto dal trampolino normale HS106, dove il tedesco Luis Lehnert è riuscito a realizzare il miglior punteggio (126.6) ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Hakuba 2018 : Akito Watabe domina davanti al proprio pubblico - secondo posto per Jan Schmid : La prima Gundersen di Hakuba (Giappone), dove è in corso la settima tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica, va come da pronostico al padrone di casa Akito Watabe, che domina la gara e rimane saldamente in testa alla classifica generale. Alle sue spalle troviamo il norvegese Jan Schmid e il tedesco Manuel Faisst. Watabe aveva già di fatto ipotecato la vittoria con un salto praticamente perfetto dal trampolino lungo HS134, andando a ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Alessandro Pittin l’asso pigliatutto. O la va o la spacca : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze di medaglia della pattuglia italiana della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang dipenderanno quasi totalmente dal talento del fuoriclasse carnico, che, alla sua quarta partecipazione olimpica, proverà a far saltare il banco e a regalare un’altra storica gioia ai colori azzurri. Pittin ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori in questa stagione dopo due anni di ...

