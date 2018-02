Combinata | discesa | Innerhofer 5° Hirscher pronto alla zampata nello slalom

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 13 febbraio : Innerhofer e Fill - quinto e sesto nella discesa della Combinata. Federico Pellegrino e Arianna Fontana - l’Italia trattiene il fiato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 13 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero campale con ben otto titoli in palio e l’Italia vuole essere assoluta protagonista. Ci giochiamo infatti importantissime carte da medaglia, ci dobbiamo stringere attorno alle nostre stelle per sperare di rimpinguare un medagliere che è fermo al bronzo conquistato da Dominik Windisch nella sprint ...

Sci alpino - Combinata Olimpiadi PyeongChang 2018 : Dressen al comando in discesa. Christof Innerhofer quinto - Fill sesto. Hirscher vede l’oro : Finalmente si gareggia. Dopo il rinvio della discesa maschile e del gigante femminile a causa del forte vento, oggi è partito il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Combinata riservata agli uomini ha aperto le danze con la discesa abbassata però al cancelletto di partenza del SuperG. La decisione degli organizzatori, presa per ridurre i rischi degli atleti, ha indubbiamente penalizzato gli specialisti ...

Sci alpino - Peter Fill : l’uomo delle prime volte - la leggenda delle 3 Sfere di Cristallo. Italia padrona di discesa e Combinata : Peter Fill è l’uomo delle prime volte, è l’atleta della provvidenza, è il pioniere di imprese leggendarie che rimarranno per sempre impresse nella storia, è l’incarnazione dell’anno zero, lo scrittore di nuovi capitoli del grande libro dello sport azzurro. Sulle sue ali abbiamo volato e sognato, abbiamo toccato vette inesplorate e su cui non eravamo mai riusciti ad arrampicarci in oltre mezzo secolo: ci ha regalato ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2018 : un pazzesco Kriechmayr precede Paris - Fill e Innerhofer in discesa. Svizzeri in agguato in slalom : È ancora una volta grande Italia nella velocità maschile. Nella prima prova della Combinata alpina di Wengen, la discesa libera, Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sono rispettivamente secondo, terzo e quarto e nello slalom in programma alle 14 andranno a caccia della vittoria. I tre azzurri, dopo la grande prova di Bormio in cui Paris vinse la discesa sulla Stelvio (e inforcò a pochi pali dal traguardo in Combinata, quando era al ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2018 : un pazzesco Kriechmayr precede Paris e Fill in discesa. Svizzeri in agguato in slalom : È ancora una volta grande Italia nella velocità maschile. Nella prima prova della Combinata alpina di Wengen, la discesa libera, Dominik Paris e Peter Fill sono rispettivamente secondo e terzo e nello slalom in programma alle 14 andranno a caccia della vittoria. I due azzurri, dopo la grande prova di Bormio in cui Paris vinse la discesa sulla Stelvio (e inforcò a pochi pali dal traguardo in Combinata, quando era al comando) e Fill centrò il ...

Sci - Combinata a Wengen : nella discesa comanda Kriechmayr - poi Paris e Fill : Per ora c'è un po' d'azzurro sulla vetta della combinata di Wengen, seconda e ultima gara della specialità in Coppa del Mondo, evento di apertura del weekend sul Lauberhorn. L'austriaco Vincent Kriechmayr comanda in 1'43"66, ma subito dopo ci sono i due italiani Dominik Paris e Peter Fill: i due hanno disegnato un ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : Paris e Fill davanti in discesa - Pinturault non parte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

Fill 2° in Combinata : "Sorpreso del mio slalom - alle Olimpiadi per una grande discesa' : Peter Fill sale sul secondo gradino del podio nella combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L'azzurro ha conquistato un ottimo risultato grazie al quale riesce a rialzare la testa dopo un difficile avvio di stagione e si lancia con maggior fiducia verso il ...

Sci alpino - Peter Fill secondo in Combinata : “Sorpreso del mio slalom - alle Olimpiadi per una grande discesa” : Peter Fill sale sul secondo gradino del podio nella combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro ha conquistato un ottimo risultato grazie al quale riesce a rialzare la testa dopo un difficile avvio di stagione e si lancia con maggior fiducia verso il nuovo anno. Queste le dichiarazioni che l’azzurro ha rilasciato alla Fisi: “Sono rimasto sorpreso del mio slalom: sono partito e ho ...

Bormio - Combinata : Paris vola in discesa - ora tocca allo slalom : Dopo il trionfo di ieri sulla Stelvio, di nuovo in pista a Bormio per la combinata Dominik Paris che è sceso col pettorale numero 10 nel delirio del tifo assiepato sul tracciato. Forse ancora più ...