Claudio Baglioni e quel gesto che non ti aspetti : Soltanto sabato sera è andata in onda la finale della 68º edizione del Festival di Sanremo che ha decretato il vincitore tra i 20 big in gara, incoronando il duo Meta/Moro con il brano Non mi avete fatto niente e già si parla di un gesto da parte di uno dei conduttori che ha davvero lasciato tutti senza parole. Claudio Baglioni oggi avrebbe donato 700 mila euro agli abitanti di Norcia colpiti dal terremoto lo scorso 30 ottobre 2016. Un gesto che ...

La donazione di Claudio Baglioni ai terremotati del Centro Italia non è legata al cachet di Sanremo 2018 : Dopo il successo ottenuto dal cantautore sul palco dell'Ariston, alcuni organi di stampa hanno rilanciato una notizia dello scorso anno riferita alla donazione di Claudio Baglioni ai terremotati del Centro Italia. Nelle ore successive alla conclusione della fortunata 68a edizione della kermesse, diversi siti hanno riportato il fatto collegandolo al cachet percepito dall'artista per la direzione e conduzione del Festival di Sanremo, ma ...

Claudio Baglioni NON dona il compenso di Sanremo : la bufala sul web : Festival di Sanremo: la bufala del compenso donato da Claudio Baglioni È notizia delle ultime ore: Claudio Baglioni ha donato il compenso del Festival di Sanremo ai terremoti di Norcia. Niente di vero, si tratta di una fake news, diffusa da un sito e condivisa in pochi minuti da tantissime persone sui social. Un gesto definito da molti come nobile, ma purtroppo si tratta di una notizia non veritiera. Il post su Facebook ha ottenuto in una ...

Claudio Baglioni e le fake news : 'La donazione di 700mila euro è avvenuta un anno fa' : Dopo il successo del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni è diventata virale la notizia della donazione di 700mila euro da parte del cantautore alle zone terremotate. La notizia è vera come è ...

Claudio Baglioni dona 700mila euro ai terremotati di Norcia : Aveva promesso di devolvere parte del ricavato in beneficenza e così Claudio Baglioni, dopo il grande successo al Festival di Sanremo , ha mantenuto la promessa. Il cantante ha donato gran parte del ...

Vincenzo - sosia di Claudio Baglioni/ Barbara D'Urso lo invita anche a Pomeriggio 5 : lo scherzo al pubblico : Vincenzo, sosia di Claudio Baglioni: lo sfogo del poliziotto che appare la "fotocopia" del celebre cantante reduce dalle 68esima edizione del Festival di Saremo, lo sfogo a Domenica Live.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:12:00 GMT)

Pierfrancesco Favino fa un ringraziamento speciale a Claudio Baglioni : Claudio Baglioni: Pierfrancesco Favino grato dopo Sanremo 2018 Si è conclusa sabato scorso la 68esima edizione del Festival di Sanremo con la proclamazione di Ermal Meta e Fabrizio Moro come vincitori con la canzone ‘Non mi avete fatto niente’. Pierfrancesco Favino è stato una vera e propria scoperta di questo Sanremo. Un’artista versatile, a 360 gradi, che è riuscito a passare con estrema facilità dal canto al ballo, fino alla ...

Pierfrancesco Favino a Claudio Baglioni : "Grazie Claudio - uomo gentile - garbato - generoso. È stato un onore essere sul palco con te" : Chiuso il sipario della 68ª edizione del Festival di Sanremo è tempo di bilanci e ringraziamenti. Pierfrancesco Favino, rivelazione di questa edizione del festival, attraverso un post su Instagram ringrazia Claudio Baglioni definendolo "grande uomo di Musica, gentile garbato e generoso".Dopo le parole spese su Michelle, in cui l'attore la definisce ironica, simpatica e professionale una "colonna" che lo ha accompagnato durante la ...

“Questo è il mio regalo all’Italia”. Baglioni e quel gesto inaspettato quanto meraviglioso : una di quelle storie che scalda il cuore. “Bravo Claudio - sei un orgoglio!” : Lo aveva promessa Claudio Baglioni e alla fine l’ha fatto! Lo aveva promesso e lo ha fatto. Claudio Baglioni ha donato una buona parte del guadagno ottenuto con il concerto avvenuto dicembre scorso in Vaticano ai cittadini di #Norcia colpiti dal terremoto lo scorso ottobre. Inoltre il cantante e Direttore artistico di Sanremo 2018 ha consegnato ai bambini di Norcia ben 7 mila euro raccolti dai piccoli abitanti del Bangui, nella ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni confermato?/ "Ci penserò con calma" e parte il toto-nomi per i nuovi conduttori : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni confermato alla direzione artistica e alla conduzione? Il cantante verso il sì, intranto parte il toto-nomi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni-bis o altri conduttori : ecco tutte le ipotesi : Festival di Sanremo 2019, quali saranno i conduttori? Ci sarà il bis di Claudio Baglioni o si punterà su altri volti? ecco tutte le ipotesi. Claudio Baglioni farà il bis a Sanremo 2019? Claudio Baglioni non ha chiuso la porta all’ipotesi di un bis come direttore artistico. Durante la conferenza stampa finale ha detto: “Penserò […] L'articolo Sanremo 2019, Claudio Baglioni-bis o altri conduttori: ecco tutte le ipotesi proviene ...

Claudio Baglioni/ Video - l'intervista esclusiva : non sono ossessionato dal web e dai social : Claudio Baglioni saluta Sanremo forte di una vittoria in fatto di ascolti senza precedenti: che siano state le sue canzoni a raggiungere questo obbiettivo? Ecco cosa dice(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:31:00 GMT)

