Cinque semplici trucchi per la fotocamera Huawei P10 | miglioriamo i nostri scatti

optimaitalia

: Cinque semplici trucchi per la fotocamera #HuaweiP10: miglioriamo i nostri scatti - OptiMagazine : Cinque semplici trucchi per la fotocamera #HuaweiP10: miglioriamo i nostri scatti - GiulianoPalotto : RT @GiulianoPalotto: In questa democrazia a volte bistrattata, il voto è uno dei pochi momenti dove da semplici cittadini possiamo dire la… - GiulianoPalotto : In questa democrazia a volte bistrattata, il voto è uno dei pochi momenti dove da semplici cittadini possiamo dire… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) La questione riguardante ladel cosiddettoP10 sta appassionando anche coloro che non sono possessori del device. Il target che si è portato a casa il top di gamma Android del 2016 appartiene fondamentalmente a tre possibili gruppi di utenti: o non avete mai fronteggiato bug simili, o dovete farci i conti ancora oggi, oppure avete deciso di optare per l'assistenza e con ogni probabilità la questione per voi risulta ormai archiviata. Nel primo o nel terzo caso potrebbero tornarvi utili le dritte di oggi 13 febbraio.Da appassionato di device, infatti, voglio segnalarviche potrebbero valorizzare la qualità dei vostri, indipendentemente dalla telenovela della messa a fuoco per ladello stessoP10. L'opzione più interessante resta la Modalità Portrait, con cui potrete mettere a fuoco un volto, "sfumando" lo sfondo. ...