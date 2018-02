Cigarini fratturato | il Cagliari di nuovo sul mercato?

Blastingnews

: Cagliari, Cigarini fratturato: out almeno per un mese. Brutta botta per i rossoblù: il centrocampista lamenta un i… - lanuovasardegna : Cagliari, Cigarini fratturato: out almeno per un mese. Brutta botta per i rossoblù: il centrocampista lamenta un i… -

(Di martedì 13 febbraio 2018) Ildomenica ha ottenuto un punto d'oro sul campo del Sassuolo del presidente Squinzi, dopo aver disputato una partita guardinga anche se contraddistinta da pochissime situazioni da gol. Nonostante tutto dalla trasferta emiliana i rossoblu tornano con le ossa rotte nel vero senso della parola, nel senso che Lucadopo uno scontro di gioco è uscito dopo essere stato vittima di infortunio. Dai primi accertamenti effettuati all'ospedale Marino del capoluogo sardo, si è evidenziata una frattura al piede destro che dovrebbe lasciarlo lontano dai campi di gioco per un periodo ancora da stabilire. Incidente probabilmente grave per il centrocampista e regista rossoblu Il calciatore ultimamente aveva dato segnali confortanti, non solo realizzando due reti decisive ma fornendo prestazioni davvero importanti.si è rivelato un vero e proprio metronomo in grado di dettare i ...