Chelsea | Conte | ' Contava solo vincere | importante sentire l' affetto dei tifosi nei miei

Tris Chelsea al Wba e Conte 'respira' : Una doppietta di Hazard e il gol di Moses per provare a mettersi alle spalle una lunga crisi. Nel monday night della 27/a giornata della Premier League, il Chelsea travolge 3-0 , 1-0, il fanalino di ...

Premier - Conte ritrova il sorriso : Chelsea-WBA 3-0 : Conte si riscatta a Stamford Bridge nel posticipo di Premier: il Chelsea vince in scioltezza, 3 a 0, contro Il West Browich Albion. Decisivo per i Blues, come accade spesso, è stato Hazard che ha ...

Ancora Conte - lo show-polemico è assurdo : punge Juventus e rompe col Chelsea - l’apoteosi della presunzione! : Antonio Conte sempre più scatenato all’interno delle sue conferenze stampa. L’ultima in ordine di tempo ha sancito una vera rottura con il Chelsea, ma il tecnico non ha lesinato anche qualche frecciata alla Juventus, sua ex squadra prima dell’approdo in Nazionale. Conte, polemico, ha parlato della sua difficoltà a farsi comprare calciatori di primo livello, una difficoltà che tocca anche il periodo della Juventus come rivelato ...

Chelsea - Conte : "Devo imparare a farmi comprare i campioni". E ora la grana Morata : Antonio Conte, 48 anni, allena il Chelsea dal 2016. Epa Nessuno meglio di lui sa tirare fuori il massimo dai giocatori che allena, ma se si tratta di convincere i club a comprargli qualcuno, allora è ...

Notizie Chelsea - Conte : ”Se il club deciderà di mandarmi via sarà perché non sono contenti del mio lavoro” : Il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa del suo futuro alla vigilia del Monday Night contro il West Bromwich Albion. L’allenatore del Chelsea, Antonio Conte, si è presentato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il West Bromwich Albion in programma domani sera a Stamford Bridge per la ventisettesima giornata di Premier League. Tanti i temi trattati, vediamo assieme le dichiarazioni più ...

Conte manda messaggi ad Abramovich : “esonero dal Chelsea? Ecco cosa dico al presidente” : Antonio Conte manda messaggi ad Abramovich, patron del Chelsea, tentando di scongiurare l’esonero: “Secondo me, se decidi di continuare a lavorare con un allenatore non è solo per i risultati conseguiti nell’arco di una stagione ma anche perché ti fidi di lui. Non significa che devi per forza vincere qualcosa, perché non è facile, soprattutto in Inghilterra. Potresti alzare qualche trofeo e non essere comunque felice del ...

Notizie Chelsea : ecco chi c’è in corsa se salta la panchina di Conte : L’avventura di Antonio Conte rischia di essere già al capolinea in caso di sconfitta con il West Bromwich. Se salta l’italiano in corsa per la panchina del Chelsea ci sarebbe l’ex tecnico del Watford. Ultima chiamata per Antonio Conte. Lunedì sera a Stamford Bridge arriva il West Bromwich Albion e il tecnico del Chelsea non potrà più sbagliare. Le sconfitte contro Bournemouth e Watford, secondo i media britannici, avrebbero ...

Chelsea - Conte allontana le dimissioni : “Pensiero che non mi ha sfiorato” : Chelsea, Conte allontana le dimissioni: “Pensiero che non mi ha sfiorato” Chelsea, Conte allontana le dimissioni: “Pensiero che non mi ha sfiorato” Continua a leggere L'articolo Chelsea, Conte allontana le dimissioni: “Pensiero che non mi ha sfiorato” sembra essere il primo su NewsGo.

Chelsea - Conte : 'Non ho pensato nemmeno per un attimo alle dimissioni' : Non è un momento facile per Antonio Conte e per il suo Chelsea, reduce dalla brutta sconfitta nell'ultimo turno in Premier League contro il Watford. 4-1 il risultato finale per la squadra di casa, un ...

Chelsea - giallo Morata : Conte annuncia che potrebbe stare fuori dal terreno di gioco a lungo! : Il Chelsea ha anche la grana Morata da risolvere. I risultati latitano, la situazione di Conte è in bilico e come se non bastasse ci si è messo adesso anche l’infortunio di Morata a complicare le cose al Chelsea. Il tecnico oggi in conferenza stampa ha parlato dell’assenza dello spagnolo senza dare certezze in merito al suo rientro: “Si parla tanto dei risultati negativi – ha dichiarato Conte – Giocatori come Morata ...

Conte lascia l'allenamento del Chelsea scuro in volto : LONDRA - L'allenatore del Chelsea Antonio Conte è apparso molto scuro in volto nel lasciare il centro di allenamento di Cobham mentre continuano a rimbalzare voci su un suo futuro sempre più incerto a ...

Nazionale - Fabbricini : 'Conte? Contratto lungo con il Chelsea - ma tutto è possibile' : "Conte una suggestione? E' stato riconfermato dalla sua società, ha un Contratto che dura ancora 18 mesi, stiamo molto attenti ma tutto è possibile". Lo dice il commissario straordinario della Figc ...

Chelsea - duello Conte-Abramovich : esonero contro dimissioni - c’è una lotta tra clausole - questione di denari… : “Conte sta facendo di tutto per farsi mandare via dal Chelsea, se si dimette dovrebbe pagare una penale. I sentimenti non contano in questa storia, il portafoglio conta”. Con queste parole rilasciate a Radio24, il collega di Skysport Alessandro Alciato, ha sollevato un problema davvero molto interessante relativamente alla questione Conte-Chelsea. La storia d’amore tra le parti è palesemente finita, ma per adesso Abramovich non ...

Chelsea - Luis Enrique prima scelta se salta Conte : Secondo il catalano Sport se Roman Abramovich decidesse di esonerare Antonio Conte , il primo sulla lista dei possibili sostituti è Luis Enrique . Il tecnico ex Roma potrebbe quindi subentrare sulla panchina del Chelsea ...