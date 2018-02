Champions League | Basilea-Manchester City 0-4 | tutto facile per Guardiola

Tottenham-Juventus - Ritorno ottavi Champions League : quando si gioca? Data - programmi - orario e tv : La diretta tv sarà come al solito sui canali di Mediaset Premium , con la conseguente possibilità di vedere la partita anche in streaming su Premium Play . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE ...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : 2-2 - andata degli ottavi di finale. Eriksen beffa la Juve. Serve la rimonta al ... : Un brutto colpo, considerando come si stava mettendo la partita e soprattutto visto che questo gol subito in casa potrebbe pesare nell'economia del doppio confronto 35 ACCORCIA LE DISTANZE IL ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...

Champions League - Manchester City già ai quarti : Guardiola passeggia sul Basilea : Champions League, oggi sono andati in scena gli ottavi di finale, per l’esattezza le gare d’andata, ma il ritorno tra Manchester City e Basilea potrebbe anche non giocarsi. In casa degli svizzeri infatti, Guardiola ed i suoi uomini hanno letteralmente dominato ipotecando in maniera netta il passaggio del turno ai quarti di finale della competizione. In rete Bernardo Silva, due volte il ritrovato Gundogan ed anche Sergio Aguero. ...

Volley : Champions League - per la Lube la vittoria in Belgio vale i Play Off : IL TABELLINO- KNACK ROESELARE - CUCINE Lube CIVITANOVA 0-3 , 16-25, 23-25, 23-25, KNACK ROESELARE: Trinidad 2, Van hirtum 4, Coolman 7, Tuerlinckx 9, Verhanneman 11, Van de velde 8, Robbe , L, , ...

Juventus-Tottenham 2-2 : Diretta Live e Risultato in Tempo Reale - Champions League - : CRONACA Live: 1- Cominciata la partita 2 GOOOALLL JUVENTUS: Insacca Higuain al volo dopo una punizione battuta al bacio da Pjanic. Lloris sorpreso e bianconeri in vantaggio 5 Altra palla interessante ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova si qualifica agli ottavi di finale! Sbancato Roeselare - la Lube va avanti : Civitanova si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato il campo del Knack Roeselare per 3-0 (25-16; 25-23; 25-23) e sono così certi di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. La Lube sale momentaneamente al comando della Pool A in attesa del match tra Perugia e il Fenerbahce Istanbul ma il primo posto nel girone ...

Champions League 2018 : Juventus – Tottenham : higuain doppietta in 7 minuti, sfida con kane. fallo da rigore benatia ma chiellini mette la museruola. occasione kane al 26 ma buffon è strepitoso. kane alla terza va a segno. higuain sbaglai rigpre a fine primo tempo JUVE che è partita forte, poi ha subito l’iniziativa secondo tmepo sembra tranquillo ma Eriksen segna su punizione Il tabellino Juventus – Tottenham Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, ...

Tottenham-Juventus - Ritorno ottavi Champions League : quando si gioca? Data - programmi - orario e tv : La Juventus si giocherà la qualificazione nel Ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. I bianconeri di Massimiliano Allegri devono fare molta attenzione, perché gli inglesi in casa sono davvero pericolosi. Si giocherà nel meraviglioso stadio di Wembley: la Juve dovrà sfruttare proprio il fatto di giocare in trasferta, mettendo pressione al Tottenham e provando a segnare un gol che potrebbe essere vitale. La partita si ...

PAGELLE/ Juventus-Tottenham : i voti della partita (Champions League ottavi - primo tempo) : PAGELLE Juventus Tottenham: i voti a tutti i protagonisti della partita di Champions League. primo atto degli ottavi di finale all'Allianz Stadium, gara già importantissima per i bianconeri(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:32:00 GMT)

Risultati Champions League / Diretta gol live score - andata ottavi : Kane riapre i giochi! City dominante : Risultati Champions League Diretta gol live score, le partite d'andata degli ottavi. Oggi si comincia con Juventus-Tottenham e Basilea-Manchester City(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:26:00 GMT)