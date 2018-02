Cecilia Capriotti | Rosa Perrotta | Bianca Atzei e le altre vip | quanto sono | già

Gianluca Mobilia - fidanzato di Cecilia Capriotti/ Quel pettegolezzo subito smentito... (Isola dei Famosi 2018) : Gianluca Mobilia, fidanzato della "naufraga" Cecilia Capriotti, è stato protagonista nel corso dell'ultima settimana non solo di un tenero messaggio d'amore ma anche di alcuni voci di gossip(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 14:05:00 GMT)

JONATHAN KASHANIAN/ Contro Filippo Nardi in difesa Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018) : JONATHAN, Isola dei Famosi 2018: Filippo Nardi ha rimproverato Cecilia di aver preso una dose eccessiva di riso, KASHANIAN ha cercato di prendere le difese della sua amica.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:09:00 GMT)

PAOLA DI BENEDETTO/ Dopo le accuse dell'ex fidanzato - le critiche di Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018) : PAOLA di BENEDETTO è la mejor della settimana all'Isola dei Famosi 2018. Dopo le accuse dell'ex fidanzato, l'ex madre natura è stata criticata anche da Cecilia Capriotti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:43:00 GMT)

Cecilia Capriotti/ Settimana complicata - sarà lei l'eliminata? (L'Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, al televoto ha passato una Settimana molto complicata: sarà lei l'eliminata? Un duro scontro con Filippo Nardi ha minato la tranquillità. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:16:00 GMT)

Pronostici Isola dei Famosi 2018/ Chi sarà eliminato? Cecilia Capriotti in pole. Perez vincitore finale? : Isola dei Famosi 2018: pronostico eliminato quarta puntata e candidato alla vittoria: Cecilia Capriotti verso il ritorno in Italia, Amaurys Perez favorito per il trionfo.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:30:00 GMT)

Filippo Nardi/ Scuse al figlio Zachary e all'ex Benedetta. Lite con Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi, Lite con Cecilia Capriott, come si comporterà l'ex gieffino? Parole commuoventi per il figlio Zachary e l'ex moglie Barbara (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 06:15:00 GMT)

Isola dei Famosi : Simone Barbato ignora Cecilia Capriotti : Cecilia Capriotti snobbata da Simone Barbato a L’Isola dei Famosi Come riportato dalle anticipazioni dell’Isola dei Famosi pubblicate sul sito ufficiale, nella notte c’è stato un episodio, che ha già fatto molto discutere i numerosi telespettatori sul web. Cosa è successo stavolta? In pratica Cecilia Capriotti ha chiesto aiuto al comico di Zelig Simone Barbato per alimentare il fuoco. Tuttavia quest’ultimo, impegnato a ...

Filippo Nardi squalificato all'Isola 2018? Le accuse di Cecilia Capriotti : Filippo Nardi squalificato dall'Isola 2018? Sono state fatte delle pesanti accuse su di lui che, qualora dovessero essere confermate, segnerebbero la fine di questa sua nuova esperienza televisiva. È stata Cecilia Capriotti a criticare un atteggiamento di Filippo che non le è andato per niente giù e che non è stato ripreso dalle telecamere: secondo lei, Filippo si comporterebbe in maniera completamente diversa quando si ritrova dinanzi alle ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e news - Cecilia Capriotti verso l'eliminazione? : Isola dei Famosi 2018, Cecilia Capriotti, in nomination con Simone Barbato e Alessia Mancini, è la candidata all'eliminazione? I naufraghi pensano di sì.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 03:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi vs Francesca Cipriani : Cecilia Capriotti smaschera il disc jokey : Tra i naufraghi serpeggiano malumori e la Capriotti rivela una frase di Nardi contro la bionda pupa.

Isola dei Famosi : Cecilia Capriotti e Alessia Mancini ai ferri corti : Cecilia Capriotti litiga con Alessia Mancini all’Isola dei Famosi Ancora scontri all’Isola dei Famosi. Questa volta al centro di una discussione sono finite Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Il clima sull’Isola del Peor si è infuocato a causa di una bottiglietta di acqua ossigenata. Come riportato sul sito Isola.mediaset.it, Alessia Mancini si è svegliata molto presto per tenere vivo il fuoco e non perdere il privilegio di ...

Filippo Nardi spaventa Cecilia Capriotti : la rivelazione sulla Cipriani : Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti fa una rivelazione su Filippo Nardi E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E la clamorosa rivelazione fatta da Cecilia Capriotti ad Amurys Perez ha lasciato i numerosi telespettatori davvero senza parole. Cosa ha detto? La naufraga del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, parlando della discussione avuta l’altra sera con Filippo Nardi, ha fatto una ...

Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi : “È una persona instabile e cattiva” : News Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti piange: il suo pensiero su Filippo Nardi Che tra Cecilia Capriotti e Filippo Nardi non scorresse buon sangue a l’Isola dei Famosi lo si era capito già la scorsa settimana. Le discussioni tra i due e le continue incomprensioni, infatti, li hanno spesso portati allo scontro, fino a dividerli […] L'articolo Cecilia Capriotti contro Filippo Nardi: “È una persona instabile e cattiva” ...