Ce l' ho con Buffon e l' incapacità di dire basta | la Juve e la FIGC lo fermino

Buffon - la storia con l'Italia continua : ... in quella sera di novembre fatta di lacrime amarissime per aver perso la chance di essere il primo calciatore nella storia di questo sport a disputare sei coppe del mondo di calcio. Buffon è già il ...

Buffon : "con noi ordinario è straordinario" : 'Questo gruppo sa trasformare lo straordinario in ordinario'. Lo spirito vincente della Juventus è riassunto dal suo capitano, Gianluigi Buffon, dopo il successo per 2-0 al Franchi contro la ...

Buffon - con noi ordinario è straordinario : TORINO, 10 FEB - "Questo gruppo sa trasformare lo straordinario in ordinario". Lo spirito vincente della Juventus è riassunto dal suo capitano, Gianluigi Buffon, dopo il successo per 2-0 al Franchi ...

Padoin : 'Buffon continuerà - io studio da allenatore' : Nell'economia Pavoletti ti fa più lavoro, va più sulle palle sporche'. 'La classifica attuale è positiva. Ma non possiamo cullarci, tutti corrono ora e anche quelle che stanno dietro sono capaci di ...

Juventus, Szczesny su Buffon: "Spero possa continuare, ma…" Juventus, Szczesny- Ironia con un "retrogusto" di verità. Possiamo riassumere così l'intervento di Szczesny in occasione dell'evento "Innovazione, tecnologia e tocco umano". Il portiere polacco ha commentato il

Juventus - Szczesny parla del futuro di Buffon : “spero che possa continuare ma…” : A partire dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, Wojciech Szczesny è tornato ad accomodarsi in panchina per far posto a Gianluigi Buffon. Il portiere polacco nel periodo in cui il capitano bianconero è stato ai box ha dimostrato di essere una garanzia per la Juventus che in estate ha deciso di puntare su di lui investendo una cifra importante. L’ex Roma sarà quindi l’erede di Buffon ma quando? Proprio ...

Szczesny : 'Buffon è un grande leader. Spero possa continuare ancora un anno' : Numeri e prestazioni di altissimo livello per Szczesny , che arrivato in punta di piedi da vice-Buffon ha saputo pian piano non far rimpiangere il campione del mondo bianconero al momento del lungo infortunio. L'inizio con la Juventus è stato certamente dei migliori. Szczesny ha infatti collezionato già un record storico . Il polacco è infatti il portiere ...