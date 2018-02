Caso Regeni | i genitori di Giulio | “Un fallimento il ritorno dell’ambasciatore Occorre

Caso Regeni - i genitori : «Un fallimento : Il padre e la madre del ricercatore italiano ucciso: «Crediamo sia necessaria la concertazione di una strategia investigativa comune tra Egitto e Italia»

Caso Regeni - i genitori di Giulio 'Abbiamo perso tempo. Occorre alzare la voce' : Se, come ci era stato garantito dal nostro Governo, l'invio dell'ambasciatore, doveva consentire il raggiungimento della verità processuale su 'tutto il male del mondo' inferto su nostro figlio, il ...

La tutor una borsista di Soros La rivelazione sul Caso Regeni Prof attivista delle primavere arabe : Premessa d’obbligo in un settore dominato spesso dal nefando complottismo. Questo articolo vuole solo rendere noti alcuni fatti (che sembrano sufficientemente acclarati da fonti ufficiali), di cui alcuni sono coincidenze significative, che non conducono a nessuna “verità”, ma forniscono solo spunti su cui meditare e non delineano alcuno scenario certo Segui su affaritaliani.it

Caso Regeni - Al Sisi : non dimenticheremo : 13.40 "Non smetteremo di cercare i criminali che hanno fatto questo, per consegnarli all'autorità giudiziaria". Lo assicura il presidente egiziano Al Sisi parlando del Caso Regeni. "Il crimine- ha aggiunto- è stato commesso per rovinare i rapporti con l'Italia".

Cosa ha detto la procura di Roma sul Caso Regeni : Roma, 25 gen. (askanews) 'Possiamo assicurare che proseguiremo con il massimo impegno nel fare tutto quanto sarà necessario e utile affinché siano assicurati alla giustizia i responsabili del ...

Caso Regeni : spunta un documento anonimo : Domani il giovane ricercatore torturato e ucciso in Egitto sarà ricordato nelle piazze italiane. Mentre arriva l'ennesimo documento, sul quale gli inquirenti italiani riservano molti dubbi

Spagna - con la ‘matanza de Atocha’ si ricorda anche il Caso Regeni : È conosciuta come la “matanza de Atocha”, la strage che il 24 gennaio del 1977 scosse le fragili fondamenta sulle quali poggiava la struttura democratica di una Spagna appena uscita dal regime franchista. L’estrema destra post-franchista provò a destabilizzare la Transizione iberica con l’assassinio, nel pieno centro di Madrid, di cinque avvocati giuslavoristi, professionisti legati al mondo sindacale e militanti del Partito Comunista spagnolo, ...

Caso Regeni - a Cambridge una borsa di studio in sua memoria - : L'università lavora all'iniziativa per ricordare il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016. Il giovane studiava nell'ateneo inglese e da qui era partito per l'Egitto. Nelle scorse ore è stata ...

Caso Regeni - interrogatorio tutor non convince : La docente di Cambridge non fa chiarezza su tanti punti oscuri. Per gli magistrati impose al giovane lo studio degli ambulanti del Cairo. Si cercano riscontri su una riunione cruciale tra la prof e il ...

Caso Regeni - 2 anni dopo finalmente interrogata a Cambridge la tutor di Giulio. Perquisito il suo ufficio : Gli inquirenti della procura di Roma che indagano sulla morte del ricercatore, hanno acquisito materiale informatico e cellulare. La docente resta persona informata sui fatti