Caso Jessica Faoro | l’autopsia | “Cosa le ha fatto prima di ucciderla” Arrivano gli

(Di martedì 13 febbraio 2018) È di quegli omicidi (perché purtroppo in questi giorni in Italia se ne sono verificati diversi, tutti violentissimi) che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, e ogni aggiornamento è atteso e si spera porti sempre notizie, nelle drammaticità, almeno positive. Questa, ribadiamo, nel dramma, è una di quelle: non ci sarebbero tracce di violenza sessuale suValentina, la diciannovenne uccisa con quaranta coltellate in via Boschi a Milano lo scorso 7 febbraio. Per il suo omicidio è attualmente in stato di fermo il tranviere trentanovenne Alessandro Garlaschi, accusato anche di aver cercato di bruciarne il corpo dopo l’assassinio, e che al momento resta l’unico indagato nella vicenda. Questi i primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo della giovane nella giornata di ieri. Adesso gli inquirenti stanno cercando riscontri per quanto riguarda i ...