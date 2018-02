Cagliari | uomo massacrato di botte in un parco giochi È morto poco dopo l’arrivo del 118

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2018) Vincenzo Crisponi, 56 anni, è statodie ucciso nel centro di Capoterra, in provincia di. L’Unione Sarda riferisce che il delitto è avvenuto al termine di una rissa scoppiata in unLiori. Al 118 è arrivata una richiesta d’aiuto per una terra e subito è stata mandata un’ambulanza sul posto. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Al loro arrivo, i carabinieri hanno transennato la zona e avviato le indagini. Sono ricercate due persone e, sempre L’Unione Sarda, riporta che ci sarebbe un fermato. L'articolodiin un. Èl’arrivo del 118 proviene da Il Fatto Quotidiano.