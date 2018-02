Botte alla moglie che vuole andare all' Università

Napoli - Botte da orbi alla sagra di sant’Antonio Abate. Pugni e testate sulla giostra : 4 minori denunciati : Qualche parola di troppo, uno sguardo sbagliato. E scatta la rissa. Protagonista del parapiglia un gruppo di minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni che se le sono date di santa ragione su una giostra domenica sera alla festa di sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli . Sono 4 i denunciati per rissa aggravata, uno è anche finito all’ospedale con lievi ferite L'articolo Napoli , botte da orbi alla sagra di sant’Antonio Abate. ...

Carcere - Botte a musulmano : condannato l’agente. Ma vittima non può stare vicino alla famiglia : lì lavora chi lo ha picchiato : Prima le provocazioni contro la religione islamica. Poi le botte. A subirle in Carcere, nel 2010, un italo-brasiliano, all’epoca 25enne, convertito all’Islam e detenuto nel penitenziario di Asti. Per questi fatti la Corte di Cassazione ha condannato a un anno di reclusione per lesioni aggravate un agente della polizia penitenziaria ora in pensione. La condanna nei confronti di un suo collega coinvolto nei fatti era invece già definitiva nel 2016 ...