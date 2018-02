Borsa di Tokyo ancora giù | Nikkei perde 0 | 65%

Borsa - Tokyo apre in positivo a +0 - 88% : 01.39 La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, prendendo spunto dal recupero a Wall Street che ha seguito la peggiore contrazione settimanale registrata negli ultimi due anni. In apertura di contrattazioni l'indice Nikkei guadagna lo 0,88%, a quota 21.570,70, aggiungendo 188 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a stabilizzarsi sul dollaro a un livello di 108,60, e sull'euro a quota 133,70.

Borsa di Tokyo oggi chiusa per festività : Borsa di Tokyo oggi chiusa per festività – La Borsa di Tokyo oggi è rimasta chiusa per una festa locale. Si celebra la leggendaria fondazione... L'articolo Borsa di Tokyo oggi chiusa per festività su Roma Daily News.

Borsa di Tokyo in retromarcia su tonfo Wall Street : Tokyo chiude la giornata al ribasso , con l'indice Nikkei che ha perso il 2,32% finendo a 21.382 punti. Il più ampio paniere Topix scivola dell'1,91% a 1.731 punti. A scatenare le vendite sui mercati ...

Tokyo - Borsa in rosso : Nikkei -3% : 1.57 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi nell'ultima seduta della settimana in forte calo, seguendo il nuovo tonfo a Wall Street, con gli investitori che anticipano tassi di interessi in aumento negli Usa per via della pressioni inflative. In apertura di contrattazioni l'indice Nikkei cede il 3% Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro un livello di 108,50, e anche l'euro perde quota sulla divisa giapponese a 133,10.

Tokyo - Borsa negativa : Nikkei -1 - 74% : 1.57 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi nell'ultima seduta della settimana col segno meno, seguendo il nuovo tonfo a Wall Street, con gli investitori che anticipano tassi di interessi in aumento negli Usa per via della pressioni inflative. In apertura di contrattazioni l'indice Nikkei cede l'1,74%, a quota 21.509,10, cancellando 381 punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro un livello di 108,50, e anche l'euro perde ...

La Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo : Teleborsa, - Seduta positiva per la borsa di Tokyo , che rimbalza dopo le recenti perdite sul tonfo di Wall Street. L'indice Nikkei ha terminato gli scambi con un +1,13% fermandosi a quota 21.890 ...

Tokyo - la Borsa apre in lieve rialzo : Nikkei +0 - 31% : La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo. A inizio contrattazioni, il Nikkei fa segnare un lieve guadagno dello 0,31%, a quota 21.712 punti. Sul mercato valutario il dollaro recupera terreno ...

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 31% : 2.09 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, mentre continua la volatilità a Wall Street con i rendimenti delle obbligazioni decennali Usa nuovamente sui massimi in 4 anni. Il Nikkei fa segnare un lieve guadagno dello 0,31%, a quota 21.712,47, aggiungendo 68 punti. Sul mercato valutario il dollaro recupera terreno sullo yen a un livello di 109,20, mentre l'euro perde quota sulla divisa giapponese a 133,90.

Borsa : Asia tenta rimbalzo - Tokyo +0 - 16% : ANSA, - MILANO, 7 FEB - Hanno tentato il rimbalzo le Borse di Asia e Pacifico sulla scia di Wall Street, riuscendoci solo parzialmente. Positive Tokyo , 0,16%, , Taiwan , +1,42%, e Sidney , +0,75%, , ...

La Borsa di Tokyo chiude in positivo - indice Nikkei +0 - 16% : La Borsa di Tokyo chiude con un recupero marginale dopo il tonfo di ieri. Grazie al rimbalzo di Wall Street, l'indice Nikkei riesce a terminare in territorio positivo con un mini rimbalzo dello 0,16% ...

