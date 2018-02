Boldrini-Salvini - scintille sui migranti : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – scintille tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. La presidente della Camera e il leader della Lega si trovano allo stesso tavolo, ospiti negli studi televisivi di Otto e mezzo, e non si risparmiano stoccate, rispondendo alle domande di Lilli Gruber. Tema caldo, come prevedibile, quello dei migranti. Con la terza carica dello Stato che invita il leader della Lega a “liberarsi dall’ossessione di chi ...

Elezioni - Boldrini vs Salvini : “Ringrazi i migranti. Per lei sono galline dalle uova d’oro” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Boldrini, presidente della Camera e candidata di Liberi e Uguali, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il battibecco riguarda inizialmente i fatti di Macerata, per i quali Boldrini ribadisce che il capo del Carroccio è “un cattivo maestro” e cita l’ex candidato della Lega, Luca Traini, autore della sparatoria contro sei immigrati: “E’ stato chiaramente un atto terroristico e razzista”. “E’ colpa ...

Boldrini-Salvini : confronto andato bene : 21.20 E' andato "bene, direi. Io non mi sottraggo, sono stata per anni inviata in Paesi di tutto il mondo e so che bisogna negoziare con tutti".Poi: "Maniere civili. Abbiamo visioni diverse". Così la candidata di Leu Boldrini sul confronto con salvini a La7. Il confronto? "Affascinante.Non ci ...

Salvini si scusa in tv con la Boldrini - poi le scintille su migranti e ruolo della presidente : Matteo Salvini alla prima volta in tv con Laura Boldrini, complice la domanda di Lilli Gruber a Otto e mezzo, si scusa. Il lupo non diventa pecora, ma perde il vizio. "Mi dolgo e mi pento, poi siamo in Quaresima, quindi...". Matteo nel definirla bambola gonfiabile l'aveva fatta davvero grossa. Lei, la presidente della Camera, ha giocato la carta dell'ironia con il lupo. E, almeno, è riuscita a scrollarsi di dosso l'etichetta di pasionaria ...

Boldrini-Salvini : confronto andato bene : 21.20 E' andato "bene, direi. Io non mi sottraggo, sono stata per anni inviata in Paesi di tutto il mondo e so che bisogna negoziare con tutti".Poi: "Maniere civili. Abbiamo visioni diverse". Così la candidata di Leu Boldrini sul confronto con salvini a La7. Il confronto? "Affascinante.Non ci eravamo mai incontrati", dice Salvini. I miei attacchi personali? "Oggi mi ha dato del mandante per gli spari di quel demente (di Macerata, ndr), fate un ...

Macerata - Boldrini a Salvini : perché non ha controllato Traini? : Roma, 13 feb. , askanews, 'La situazione di Macerata nasce da una tragedia, dall'uccisione della giovane Pamela, e la madre ha detto che vuole giustizia e non vendetta. Traini invece ritiene di fare ...