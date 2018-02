Bitcoin & co | la classifica dei più ricchi del mondo in criptovaluta

gqitalia

(Di martedì 13 febbraio 2018) Maschio, quarantenne, lungimirante e molto abile nel fiutare gli affari. L’identikit corrisponde ai paperoni delle criptovalute, chi è cioè diventato ricco grazie agli investimenti nelle monete virtuali. Che, attenzione, non sono sinonimo di, la più nota tra le valute digitali ma non la sola, perché anzi l’elenco è lungo e comprende, tra le varie, altri due riferimenti di settore: Ripple ed Ethereum. A mettere in fila i nuovi facoltosi contemporanei ci ha pensato Forbes, che ha stilato laconsiderando come requisito minimo il possesso di un patrimonio di almeno 350 milioni di dollari in criptomoneta. E il patrimonio personale attribuito a ognito è fissato allo scorso 19 gennaio e prevede una larga forbice, in virtù dell’alta volatilità dei prezzi che causano istantanee oscillazioni alle fortune degli investitori. La stessa testata ...