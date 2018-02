Bimba nasce nel pronto soccorso | applausi tra i pazienti in attesa da ore

Polizia insegue una coppia di coniugi - ferma l'auto e nasce una bella Bimba : Quando si attende la nascita di un figlio, i primi sentimenti che una mamma prova sono: la gioia, l'euforia, l'attesa nel vedere quel visino che nei lunghi nove mesi si ha avuto il tempo di immaginare. Lungo il percorso della gravidanza altri stati d'animo si alternano e in prossimità del parto, l'ansia e la preoccupazione sono quelli che prevalgono. Ed è per questa ansia che una bimba è venuta al mondo in compagnia di 20 pattuglie della Polizia ...

Alessandria - convinti di abortire : ma la Bimba nasce - per la Cassazione papà va risarcito : Anche il padre deve essere risarcito, per tutte le spese derivanti 'dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli' e per eventuali altri danni sofferti, nel caso in cui gli nasca un ...

Russia - parto eccezionale : nasce una Bimba 'gigante' di 6 - 3 chili : Secondo il libro dei Guiness dei records, il neonato più grande del mondo è nato con 10, 2 kg di peso ad Anversa dall'italiana Carmelina Fedeli nel 1955.

Bimba inglese nasce prematura a Trento : sul web è gara di solidarietà per la piccola Matilda : Alla nascita la piccola Matilda, venuta al mondo 15 settimane in anticipo rispetto al previsto, pesava appena 600 grammi. E' figlia di una coppia inglese in vacanza a Venezia ma aveva fretta di nascere e non ha aspettato il...

Usa - vola dall'Iraq per due giorni su 10 aerei per veder nascere la sua Bimba : Una volta raggiunto dalla telefonata della moglie, Natalia Svistunova, Francois ha chiesto un permesso speciale per poter viaggiare dall'altro capo del mondo fino a Monterey, in California, solo per ...

Bimba nasce da embrione congelato 25 anni fa : la madre era nata solo un anno dopo - : Come dichiarato dalla giovane mamma alla Wbir, "la gente dice 'Oh, è la scienza', ma io penso che sia un dono del Signore". Secondo l'Embryo Adoption Awareness Centre, il numero di nascite che negli ...

Parto da Guinnes : Bimba nasce da embrione congelato 24 anni prima : Insolita gravidanza per una donna del Tennessee che ha ha dato alla luce una bambina concepita grazie a un embrione “adottato“. La particolarità? Da Guinnes dei record, ma che ha anche generato quale dubbio etico: l’embrione, scongelato e impiantato lo scorso marzo all'”eta’” di 24 anni, era stato congelato nel 1992, quando Tina Gibson, questo il nome della madre, aveva appena 18 mesi. All’epoca ...

Usa - Bimba nasce da un embrione congelato da 25 anni : È venuta alla luce una bambina nata da un embrione congelato ben 25 anni fa. La nascita a Knoxville, nel Tennessee (Stati Uniti), è stata registrata all'anagrafe lo scorso 25 novembre. La mamma adottiva, Tina Gibson, di fatto è nata nell'ottobre 1992, quasi un anno dopo la formazione dell'embrione di Emma, questo il nome dato alla bimba. Si tratta del gamete più longevo della storia della scienza umana. Il marito della donna che ...

Gran Bretagna - Bimba nasce con il cuore fuori dal petto : la favola di Hope - salvata dopo 3 interventi : Vanellope sarebbe dovuta venire al mondo a Natale, ma per ridurre le possibilità di infezioni o danni al cuore è stata fatta nascere il 22 novembre. Poi è stata sottoposta a tre interventi chirurgici ...

Pakistan - Bimba nasce in volo. La chiamano Paradiso - : E' sucesso su un aereo della Pakistan International Airlines diretto da Medina a Multan. I genitori stavano tornando a casa per le vacanze

Eccezionale intervento chirurgico : Bimba nasce col cuore fuori dal petto - caso rarissimo [GALLERY] : 1/19 ...

Bimba nasce con il cuore fuori dal petto : la favola di Hope - salvata dopo 3 interventi chirurgichi : Il miracolo. Si chiama Vanellope Hope Wilkins ed è nata con il cuore fuori dal petto. Lo straordinario caso, rimbalzato sui media britannici, è avvenuto al Glenfield Hospital di...

Nasce con il cuore fuori dal corpo - i medici le salvano la vita : "Questa Bimba è una combattente" : Dopo tre delicatissime operazioni chirurgiche, la piccola Vanellope Hope Wilkins è viva e ha il cuore al suo posto. Vanellope Hope, infatti, è nata con il muscolo cardiaco all'esterno del corpo, vittima di una rarissima patologia dagli esiti quasi sempre fatali. La sua storia è raccontata oggi dalla Bbc.La "ectopia cordis" è una malformazione estremamente insolita, che colpisce meno di 10 bambini su un milione. ...