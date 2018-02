Bianca Atzei all’Isola dei Famosi 2018 si riscopre serena ma si parla di un nuovo

Cecilia Capriotti - Rosa Perrotta - Bianca Atzei e le altre vip : quanto sono - già - dimagrite sull'Isola dei Famosi! : sono passate appena tre settimane dallo sbarco sull'Isola dei Famosi. Ma le vip accusano già molto evidentemente i segni della fame che stanno provando. Soprattutto Cecilia Capriotti, Rosa Perrotta e ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei in lacime per Max Biaggi : "Fa male" : Se ti senti padre, cascasse il mondo ci sei. Non ci sono nuove compagne che tengano". Infine ha preso la parola Filippo Nardi il quale, dopo 11 anni di fidanzamento, è stato lasciato dalla sua donna. ...

Max Biaggi - nuovo amore dopo Bianca Atzei : l’indiscrezione : Mentre Bianca Atzei versa ancora lacrime per lui sull’Isola dei famosi, Max Biaggi viene paparazzato in compagnia di Michelle Carpente. E’ il settimanale Diva e Donna a lanciare l’indiscrezione secondo cui l’ex pilota e l’attrice potrebbero avere una liaison. Gli scatti pubblicati dalla rivista vedono Max uscire dal medesimo palazzo con Michelle, e tanto è bastato per insinuare il dubbio che Biaggi si stia rifacendo ...

Bianca Atzei PIANGE IN DIRETTA PER MAX BIAGGI/ Video - la cantante verso la vittoria? (Mattino 5) : BIANCA ATZEI all'Isola dei Famosi 2018 per dimenticare, per sempre, la fine dell'amore con Max BIAGGI? Per la cantante "Era una storia meravigliosa, per questo fa ancora più male"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:09:00 GMT)

