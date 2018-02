Basta Vittime 106 | il piccolo Matteo Battaglia ucciso due volte

Jessica - sul suo profilo decine di commenti : " Basta Vittime innocenti". La rabbia dei vicini contro il tranviere : Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni trovata morta stamattina a Milano in una casa di via Brioschi, era figlia di un conducente della linea 2 della metropolitana milanese, Stefano. La...

Basta Vittime : 'Un giovane padre di 33 anni muore sulla S.S.106' : Non c'è tempo per l'Associazione ' Basta Vittime sulla Strada Statale 106' che nella serata di ieri iniziava a festeggiare il superamento dei 100.000 iscritti nel gruppo omonimo che, giusto poche ore ...

Golden Globes. Asia Argento accusa : 'Le vittime non sono ab Basta nza glamour' : Asia Argento insieme ad altre colleghe come Rose McGowen, Annabella Sciorra, Mira Sorvino, che hanno fatto scoppiare il caso contro il produttore americano Harvey Weinstein, non sono state invitate ai Golden Globes di quest’anno. Dopo essere state inneggiate per il loro coraggio e aver denunciato uno degli uomini più potenti di Hollywood ora si vedono voltare le spalle proprio da coloro che le appoggiavano. Le parole di Asia Argento Anche se i ...

Lucia Annibali alle donne che hanno subito violenza : "Basta sentirsi vittime - pensiamo al dopo" : "Basta sentirsi vittime, bisogna pensare al dopo". Questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Lucia Annibali alle donne che hanno subito violenza. Per lei il "dopo" è quello che è successo nei quattro anni e mezzo che la separano dal giorno in cui il suo ex fidanzato la sfregiò con l'acido. Avvocato, oggi quarantenne, Lucia ha subìto diversi interventi e lunghe degenze in ospedale, ma non è più "la ...