Basket | Qualificazioni Europei 2019 | l’Italia cerca conferme contro la Macedonia Vincere

L'Italia di Marco Crespi si è rilanciata alla grande nelle Qualificazioni agli Europei del 2019. Dopo la brillante vittoria in Svezia, le azzurre devono confermarsi contro la Macedonia. Comincia il girone di ritorno, mancano solo tre partite e non si possono commettere errori. Solo la prima classificata del gruppo H, infatti, avrà la certezza di accedere agli Europei (oltre alle sei migliori seconde).

Dopo la trasferta in terra svedese, nuovo appuntamento per l'Italia nelle Qualificazioni agli Europei del 2019. Le azzurre affrontano la Macedonia in una sfida che non si può assolutamente sbagliare. La Macedonia è la quarta forza del gruppo H e non ha assolutamente possibilità di passare il turno. Servirà una prestazione convincente fin dal primo quarto, per evitare di lasciare speranze alle avversarie e chiudere la contesa già dopo i

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia sfida la Svezia. Partita già decisiva per il destino delle azzurre : Seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. L’Italia comincia il doppio impegno di febbraio a Boras, dove domani se la vedrà con la Svezia. Una sfida già decisiva per le sorti delle azzurre, che non possono permettersi più errori e passi falsi. Non è un dentro o fuori ma poco ci manca: la Nazionale di Marco Crespi ha chiuso le due partite di novembre con una vittoria ed una sconfitta ed ora insegue proprio la Svezia, prima ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la situazione del girone dell’Italia. Con la Svezia sarà già decisiva : L’ItalBasket femminile è pronta per tornare in campo. Sabato 10 febbraio, alle 15.30, le azzurre sfideranno la Svezia in trasferta: una partita già decisiva per le sorti della Nazionale nel cammino delle Qualificazioni agli Europei del 2019. Cecilia Zandalasini e compagne sono inserite nel gruppo H, che comprende anche Romania e Croazia. Il format prevede che solo la prima classificata ha la certezza della qualificazione alla rassegna ...

Basket - Qualificazioni Europei 2019 : Cecilia Zandalasini è arrivato il tuo momento. La stella azzurra deve trascinare l’Italia : Tra tre giorni la nazionale italiana di Basket femminile si gioca un pezzo importante del suo futuro. Nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 l’Italia sfida in trasferta la Svezia in una partita che le azzurre devono assolutamente vincere per non compromettere forse in maniera decisiva il proprio cammino. La situazione in classifica vede le scandinave al primo posto a punteggio pieno, mentre la nazionale di coach Marco ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la Svezia ai raggi X. Amanda Zahui la stella - da Lucca attenzione a Binta Drammeh : Ancora Svezia-Italia. Dopo il doppio scontro che ha visto la storica eliminazione azzurra dai Mondiali di calcio, i due paesi si incrociano un’altra volta in ambito sportivo e lo fanno in una gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Europei di Basket femminile. Anche questa volta, però, per l’Italia è una partita fondamentale, perchè perdere significherebbe per la nazionale di coach Marco Crespi allontanarsi in maniera decisiva ...