Barcellona | parla Coutinho | ' Diverso da Neymar Iniesta un genio | Messi un idolo'

Cannabis - entriamo in uno dei social club di Barcellona che parlano italiano. “Ecco cosa offriamo. E lo spaccio sparisce” : In Spagna si può consumare Cannabis, ma in privato. E’ legale l’utilizzo domestico e la coltivazione entro precisi limiti, ed è consentito consumare Cannabis nei club. Nel 2014 è stato approvato un piano regolatore per queste attività. Lo scorso 28 giugno, inoltre, il Parlamento catalano ha definito ulteriormente il sistema di regole, così da superare le residue ambiguità che avevano creato problemi ad alcuni club e ai loro ...