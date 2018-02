Banco BPM nella Trade Club Alliance | intesa con il Santander

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Banco BPM a +3% - Fca a +2 - 6% - 12 febbraio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimaan con gli occhi puntati su Wall Street e le parole di Donald Trump.

Spunti in acquisto sui bancari. Banco BPM in pole : Teleborsa, - Tornano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari con l'indice di riferimento FTSE IT Banks che guadagna l'1,07% in linea con la buona performance mostrata dall'intero settore a ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Banco BPM a +3% - Fca a +2 - 6% (12 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimaan con gli occhi puntati su Wall Street e le parole di Donald Trump. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:14:00 GMT)

Accordo Carraro-Banco BPM per finanziamento fino a max 100 milioni : stata sottoscritta in data odierna una "Underwriting and Commitment Letter" relativa ad un Accordo finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di Euro tra il Gruppo Carraro e ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps e l'accelerazione di Banco BPM sugli Npl (oggi - 8 febbraio) : Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps scende sotto quota 3,7 euro. Banco Bpm accelera sul piano di vendita degli Npl. Ultime notizie live di oggi 8 febbraio 2018(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:59:00 GMT)

Unicredit e Banco BPM in pole position dopo i conti : Giornata entusiasmante a Piazza Affari per il settore bancario , trainato dalle ottime performance di Unicredit e Banco BPM che stanno beneficiando dei risultati 2017. Unicredit balza del 3% mentre ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Banco BPM a +4% - Recordati a -2 - 6% (8 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di superare la soglia dei 23.000 punti dopo un'ottima chiusura in rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:34:00 GMT)

Vola a Piazza Affari Banco BPM : Seduta decisamente positiva per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in rialzo del 3,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale,...

Banco BPM - due accordi per riassetto asset management : Teleborsa, - Nell'ambito dell'attività di riorganizzazione e razionalizzazione del Gruppo Banco BPM e delle operazioni di capital management correlate al riassetto strategico del settore dell'asset ...

Banco BPM chiude primo bilancio in utile : Teleborsa, - Il 2017 si chiude bene per il Banco BPM , con un utile rispetto al rosso dell'anno precedente. Considerata la quota del risultato economico attribuibile ai soci terzi , +9,7 milioni di ...