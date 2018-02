Balza in avanti Abercrombie & Fitch

Balza in avanti Marsh & Mclennan Companies : Rialzo marcato per Marsh & Mclennan Companies , che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marsh & Mclennan Companies evidenzia un ...

Balza in avanti Interpump : Rialzo marcato per il costruttore di pompe ad alta pressione , che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti. L'andamento di Interpump nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...

Balza in avanti Kloeckner : Avanza il distributore di acciaio , che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%. Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Kloeckner rispetto ...

Balza in avanti Foot Locker : Avanza Foot Locker , che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Foot Locker mantiene forza relativa positiva ...

Balza in avanti Fresnillo : Balza in avanti Fresnillo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%. La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Balza in avanti Aeffe : Scambia in profit la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita dell'1,99%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index ...

Balza in avanti Smurfit Kappa : Bene Smurfit Kappa , con un rialzo dell'1,95%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Smurfit Kappa più pronunciata rispetto all'andamento del ...

Balza in avanti Best Buy : Avanza Best Buy , che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Best ...

Balza in avanti Fincantieri : Seduta positiva per il principale complesso cantieristico al mondo , che avanza bene dell'1,92%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Balza in avanti Carrefour : Rialzo marcato per il colosso della grande distribuzione , che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che ...

Balza in avanti Legg Mason : Seduta positiva per Legg Mason , che avanza bene dell'1,88%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legg Mason rispetto all'indice, ...

Balza in avanti Indra : Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra evidenzia un ...

Balza in avanti Immsi : Seduta positiva per Immsi , che avanza bene dell'1,98%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...