Badminton | Europei a squadre 2018 | l’Italia è praticamente fuori 0-5 con la Polonia

Badminton - Europei a squadre 2018 : la Danimarca favorita in entrambi i tabelloni - Italia maschile per i quarti : Scatteranno domani gli Europei a squadre di Badminton, che si terranno a Kazan, in Russia, fino al 18 febbraio: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le prime e la migliore seconda. Proveranno a dar filo da torcere ai danesi, dopo un ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : le favorite. La Danimarca tenta la doppietta - l’Italia punta ai quarti : Gli Europei a squadre di Badminton si terranno a Kazan, in Russia, dal 13 al 18 febbraio 2018: l’Italia, che parteciperà con la squadra maschile, troverà sul cammino la Polonia, numero 6 del seeding. Completano il raggruppamento Portogallo e Repubblica Ceca. Campione uscente, in entrambi i tornei è la Danimarca, che tenterà una nuova doppietta continentale. Sono 29 le formazioni maschili in gara, divise in sette gironi: passeranno ai quarti le ...

Badminton - Europei a squadre 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Kazan, in Russia, ospiterà dal 13 al 18 febbraio gli Europei a squadre, maschili e femminili, di Badminton. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con il team maschile, inserito nel girone con Polonia, Repubblica Ceca, Portogallo. La copertura televisiva dell’evento non è assicurata, ma si attendono notizie in merito alla diretta streaming. Di seguito il Programma completo con l’indicazione dell’ora italiana degli ...

Badminton - Open d’Italia 2017 : i favoriti. Occasione ghiotta per gli atleti europei : La collocazione in calendario non aiuta gli Open d’Italia di Badminton, vista la contemporaneità con le Finali delle World Superseries di Dubai, che privano il palcoscenico nostrano dei migliori interpreti a livello mondiale di questo sport. Andiamo a scoprire i favoriti dei cinque tabelloni del torneo del Bel Paese. Nel singolare maschile, occhio agli atleti danesi: Emil Holst e Rasmus Gemke sono il primo nella parte bassa ed il secondo ...

Badminton - Irish Open 2017 : trionfo degli atleti europei in terra irlandese : Nella settimana che precede gli Internazionali d’Italia, e, soprattutto, le finali delle World Superderies di Dubai, il torneo più importante di Badminton, l’Irish Open, si è concluso quest’oggi ed ha premiato esclusivamente atleti europei. SI sciolgono sul traguardo gli atleti di casa, che perdono le tre finali alle quali hanno preso parte: i cinque titoli prendono infatti la via di Germania (singolare maschile), Danimarca ...