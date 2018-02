Azioni MPS | oggi è crollo annunciato Nessun broker consiglia di comprare Monte dei Paschi

UBI Banca - nessun dossier o negozi Azioni in atto con MPS : Teleborsa, - Con riferimento a rumors di mercato e a lanci di agenzia comparsi oggi 12 febbraio, UBI Banca smentisce categoricamente l'esistenza di dossier e di qualsiasi tipo di negoziazione con MPS .

Banca MPS - crollano le quot Azioni : Aggressivo ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano in perdita del 2,48%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - in Borsa le Azioni salgono del 5 - 9% (oggi - 10 gennaio) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa le azioni salgono del 5,9% superando quota 4,05 euro. Per gli Npl questo è un anno cruciale. Ultime notizie live di oggi 10 gennaio 2018(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 13:14:00 GMT)