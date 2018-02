Avventuriamoci nei pericolosi dungeon di Slasher' s Keep | da oggi in accesso anticipato su

eurogamer

(Di martedì 13 febbraio 2018) Lo sviluppatore indipendente Damian Schloter ha recentemente pubblicato insu Steam's, uncrawler procedurale che suscita curiosità per uno stile grafico decisamente peculiare. Come riporta Rock Paper Shotgun, in'sdovremo affrontare numerosigenerati proceduralmente con una visuale in prima persona, mentre cerchiamo di neutralizzare le minacce tirando fendenti a destra e a manca con ogni tipo di arma che ci capiterà sotto mano.Isaranno pieni di trappole, segreti ed ovviamente di nemici, che potranno essere uccisi muovendo liberamente l'arma che abbiamo equipaggiato. Sarà fondamentale mirare alle parti più deboli dei tanti mostri che ci troveremo di fronte, e parare prontamente a nostra volta gli attacchi in arrivo.Il gioco potrebbe lasciare l'di Steam tra 5 o 7 mesi, almeno stando a quando ...