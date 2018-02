Avvelena e uccide il figlio neonato : Voci mi dicevano che non lo meritavo : Ha detto di aver sentito delle Voci che le dicevano che era una madre cattiva e che non meritava di avere quel bambino. Per questo motivo, la 22enne Hannah Turtle ha ucciso il figlio James di quasi 2 mesi Avvelenandolo con farmaci antidepressivi e soffocandolo tenendogli le mani sulla bocca per dieci minuti. I fatti risalgono al giugno del 2016, ma la donna, accusata di maltrattamenti, somministrazione di veleno e omicidio, è comparsa ora per la ...

Uccide nonni e zii Avvelenando le tisane con il tallio - la svolta Video : L’assassino di 27 anni, Mattia Del Zotto, ammette dalla cella, dove ora si trova in custodia cautelare, di aver avvelenato i suoi familiari, Uccidendone tre, in modo cosciente. Ha confessato di avere meditato a lungo il suo “modus operandi” e di aver posto il #tallio nelle tisane e alimenti dei suoi parenti. Abitando vicino agli appartamenti dei suoi nonni e degli zii ha studiato abitudini e consumi degli alimenti in modo da essere certo che ...

In manette l'Avvelenatore del tallio : era il nipote delle vittime. Voleva uccidere altri 5 parenti : È stato arrestato il responsabile di avvelenamento da tallio di un'intera famiglia nel Monzese: si tratta di Mattia Del Zotto, 27 anni. I carabinieri di Nova Milanese e Desio hanno dato esecuzione questa mattina a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Monza. Il giovane è ritenuto responsabile del triplice omicidio del nonno 94enne e di una zia 67enne (morti il 2 ottobre) e della nonna 83enne (morta il ...