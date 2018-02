Avrebbe ucciso sorella e nipote e convissuto con i cadaveri in decomposizione

Blastingnews

(Di martedì 13 febbraio 2018) Si pensa che Paolo Villa possa essere l'assassino dellaAmalia di 85 anni, e dellaMarinella, di 52. Paolo Villa, per gli amici Paolino, di 75 anni, stava attraversando un brutto periodo, che chi lo conosce bene definisce balordo. Il Paolino era stato assessore comunale, aveva vinto il premio dell'organese dell'anno come miglior cittadino di #ornago, il paese dove risiedeva con le donne, e si occupava dell'associazione dei donatori di sangue, insomma era quel che si può definire un brav'uomo. Quando erano iniziati i tempi del Campari col bianco Quando Paolino aveva iniziato ad avere una passione per il Campari col bianco, gli amici al bar avevano cominciato a chiamarlo così. Paolo beveva molto, troppo, tanto che a volte loro dovevano accompagnarlo a casa perché non si reggeva sulle gambe. Non faceva confusione però, quando era su di giri, non disturbava. Era ...