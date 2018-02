Auto | Aci vende il marchio Targa Florio

Cagliari - a fuoco Auto della sindaca di Villacidro per la seconda volta. “Siamo lasciati soli” : L’auto della sindaca che per la seconda volte va in fiamme, con una ruota, la parte anteriore e il vano motore danneggiati. A meno di un anno dalla notte in cui la sua macchina venne incendiata il 27 maggio 2017, Marta Cabriolu, sindaca di Villacidro (Cagliari), denuncia un altro atto intimidatorio avvenuto domenica 11 febbraio intorno alle 22. Nella notte ignoti, forse usando la diavolina, hanno dato fuoco alla sua Ford ...

Cagliari - a fuoco Auto della sindaca di Villacidro. “Adesso basta - i sindaci sono lasciati soli” : L’auto della sindaca che per la seconda volte va in fiamme, con una ruota, la parte anteriore e il vano motore danneggiati. A meno di un anno dalla notte in cui la sua macchina venne incendiata il 27 maggio 2017, Marta Cabriolu, sindaca di Villacidro (Cagliari), denuncia un altro atto intimidatorio avvenuto domenica 11 febbraio intorno alle 22. Nella notte ignoti, forse usando la diavolina, hanno dato fuoco alla sua Ford ...

Sardegna - incendiata l'Auto della sindaca di Villacidro : E' la seconda volta che la sindaca viene presa di mira, a maggio dello scorso anno era capitato un episodio analogo

Villacidro - a fuoco l'Auto del sindaco : "Atto intimidatorio" : Grave attentato intimidatorio contro la sindaca di Villacidro (Medio Campidano) Marta Cabriolu: nella tarda serata di domenica la sua auto è stata incendiata, come già accadde meno di un anno fa....

Villacidro. Incendiata l’Auto della sindaca : Villacidro. Incendiata l’auto della sindaca – Secondo atto intimidatorio in meno di nove mesi ai danni della sindaca di Villacidro (Sud Sardegna) Marta Cabriolu. Nella... L'articolo Villacidro. Incendiata l’auto della sindaca su Roma Daily News.

Riforma Pensioni - RITA più facile con l’Autocertificazione dei requisiti : Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, ora per la RITA, la Rendita integrativa temporanea anticipata, arrivano i chiarimenti operativi da parte della Covip, la Commissione Vigilanza sui fondi pensione. Quest’ultima ha pubblicato in questi giorni la circolare n. 888, fornendo delle precisazioni sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, sui requisiti per i richiedenti, ma anche sugli obblighi informativi dei ...

Macerata - Autorizzato il corteo antifascista. I promotori : 'Sarà pacifico' : È stata autorizzata la manifestazione prevista per domani a Macerata. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa lasciando la questura dove è ancora in corso il tavolo tecnico per mettere a punto ...

Macerata - Autorizzata la manifestazione antifascista di sabato : «Sarà pacifica» : «L’intento è ribadire i valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo, e così sarà» hanno annunciato i promotori dell’iniziativa lasciando la questura dove è ancora in corso il tavolo tecnico per mettere a punto i dettagli del piano di sicurezza

Video di Ornella Vanoni a Sanremo 2018 e la sua Imparare ad amarsi per un trio d’Autore con Bungaro e Pacifico : Il ritorno a Sanremo di Ornella Vanoni è segnato dal brano Imparare ad amarsi, presentato per la prima volta questa sera, in un trio inedito con Bungaro e Pacifico. La canzone, che porta la firma proprio di quest’ultimo – già autore anche dei testi del duo composto da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ed Enzo Avitabile e Peppe Servillo -, era stata pensata per una voce solista ma il direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, ha ...

Fca fornirà "migliaia" di Chrysler Pacifica a Waymo - Google - per taxi a guida Autonoma : Si è rafforzata la collaborazione tra Fiat Chrysler Automobiles , Fca, e Waymo , la divisione di auto autonome di Google. Fca Usa ha infatti annunciato che fornirà "migliaia" di minivan a marchio ...

Guida Autonoma - FCA fornirà a Waymo migliaia di Chrysler Pacifica : Il Gruppo FCA si è accordato con Waymo per fornire all'azienda di Guida autonoma controllata da Google migliaia di vetture per lanciare un nuovo progetto pilota di ride-hailing senza conducente su larga scala. Al centro dell'accordo vi è la fornitura delle Chrysler Pacifica Hybrid già utilizzate dalla società della Alphabet che, a partire dai prossimi mesi, scenderanno sulle strade degli Usa.Primi al mondo. La collaborazione ta Waymo e la Fiat ...

Fca fornirà “migliaia” di Chrysler Pacifica a Google per il lancio dei taxi Autonomi : FCA fornirà «migliaia» di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso: nel 2016 Waymo ha ricevuto 100 Chrysler Pacifica ibride nel 2016 e altre 500 nel 2017. «La nostra partnership con Waymo continua a crescer...

Fca consegnerà migliaia di Chrysler Pacifica a Waymo per servizio di taxi a guida Autonoma : Marchionne, l'amministratore delegato del settimo produttore di auto al mondo, ha spiegato che "al fine di muoverci rapidamente e con efficienza nella guida autonoma, è essenziale avere come partner ...

Gol Palacio - azione fantastica del Bologna contro il Napoli - poi Autogol di Mbaye [VIDEO] : Gol Palacio, azione fantastica del Bologna contro il Napoli [VIDEO] – La Serie A in campo per la 22^ giornata, avvio con il botto nella gara tra il Napoli ed il Bologna. La squadra di Sarri ha il dovere di rispondere alla Juventus ma le cose si mettono subito male, azione fantastica della squadra di Donadoni e Palacio porta in vantaggio i suoi, poi arriva il pareggio con un autogol di Mbaye, infine altra tegola per Donadoni, si ferma Verdi ...