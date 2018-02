Arriva il ciclone di San Valentino : Freddo e pioggia all'orizzonte per San Valentino . Dopo il passaggio, non certo indolore, della bassa pressione che tra ieri e oggi ha interessato e interesserà gran parte d'Italia, ecco che da domani ...

Previsioni Meteo per fine Gennaio - altro che “Giorni della Merla” : quest’anno non saranno i più freddi - Arriva un Mega-Anticiclone : Previsioni Meteo – La merla sbiancata. Già, perché di freddo quest’anno a fine Gennaio non ce ne sarà affatto. E’ da Natale che il trend climatico italiano volge al caldo anomalo e all’anticiclone: un inverno folle per siccità e temperature elevate come mai era accaduto prima nella storia. Ecco perché la merla resa famosa dalla storica leggenda tramandata di generazione in generazione, adesso può essere sbiancata. ...