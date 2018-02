Arianna Fontana Short track 500 m | medaglia d' oro! Tweet del Ministro dello sport

TG olimpico - edizione pomeridiana 13 febbraio : Arianna Fontana ci regala l’oro - Federico Pellegrino d’argento. Italia da urlo! : CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 (foto Renzo Brico) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Arianna Fontana e Federico Pellegrino - capitani coraggiosi. Campioni veri nel momento che conta : La giornata odierna avrebbe rappresentato, nel bene o nel male, uno spartiacque per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i primi tre giorni con più ombre che luci, oggi calavamo gli assi, le pietre miliari della spedizione. Da veri capitani coraggiosi, Arianna Fontana e Federico Pellegrino non hanno tradito le attese, confermandosi patrimoni di inestimabile valore per lo sport italiano. Arianna Fontana va a medaglia ...

Short track - Arianna Fontana medita il ritiro? “Non ho ancora deciso”. Addio da vincente come Flavia Pennetta? : “Il mio futuro? Devo ancora pensarci, non ho ancora deciso”. Anche con queste parole Arianna Fontana ha commentato la sua vittoria alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La 27enne ha praticamente vinto tutto in carriera: oggi ha coronato il suo lungo inseguimento all’oro a cinque cerchi, il palmares tra titoli mondiali ed europei è vastissimo, la campionessa valtellinese è diventata la più medagliata di sempre nel suo sport ai ...

Arianna Fontana - ecco la gara della campionessa olimpica quando aveva 7 anni. Il giornalista : “Un’atleta incredibile” : Una video intervista con un spezzone di gara di Arianna Fontana, diventata oggi campionessa olimpica nello short track. L’azzurra viene intervistata da un giornalista di TeleValtellina e racconta speranze e paure prima di una gara. Il commento dell’inviato sembra quasi profetico: “Un’atleta incredibile, una delle più brave”. Video gentilmente concesso da TeleUnica L'articolo Arianna Fontana, ecco la gara della ...

Arianna Fontana / Short track 500 m - è medaglia d'oro! Le reazioni sui social - Olimpiadi invernali 2018 - : ARIANNA FONTANA finale Short track 500 metri: diretta tv e streaming video della gara. L'azzurra punta alla medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di martedì 13 febbraio : Arianna Fontana perfetta - Federico Pellegrino non sbaglia. Discesisti rimandati : Un martedì 13 febbraio memorabile per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Arianna Fontana, 10 E LODE: ha vinto tutto! L’oro olimpico era l’ultimo titolo mancante per la valtellinese, inseguito per un’intera carriera. Eguagliato il record di medaglie a cinque cerchi della cinese Meng Wang (6), che potrà essere ulteriormente migliorato nelle prossime gare, su ...

Arianna Fontana / Short track 500 m - è medaglia d'oro! Le reazioni sui social (Olimpiadi invernali 2018) : ARIANNA FONTANA finale Short track 500 metri: diretta tv e streaming video della gara. L'azzurra vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali 2018.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:21:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

Chi è Arianna Fontana - la regina olimpica : Nei quattro anni successivi, spiega ancora il sito, "si afferma come elemento di punta della nazionale italiana di Short Track, con dei numeri impressionanti: 24 medaglie tra Coppa del Mondo, ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana - la giusta consacrazione di una campionessa nella storia : Missione compiuta! Arianna Fontana vince l’oro olimpico nei 500 metri dello Short track nella Gangneung Ice Arena ed entra di diritto nella storia dello sport italiano. Non ci sono parole per definire la portata della prestazione ottenuta dalla campionessa valtellinese. Lo aveva detto alla vigilia di questi Giochi Invernali di PyeongChang 2018 che il metallo pregiato era il suo obiettivo e lo ha centrato. Un successo per un’atleta ...

Chi è Arianna Fontana - la regina olimpica : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Ventisette anni, cinque medaglie ai Giochi Olimpici invernali e una Coppa del Mondo. La regina dello short track Arianna Fontana ha vinto il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang. La portabandiera azzurra, classe 1990, inizia a pattinare “all’età di 4 anni sulle orme del fratello Alessandro”, si legge sul sito del suo fan club. Ma la prima grande svolta della sua carriera ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il palmares e tutte le medaglie vinte da Arianna Fontana : Arianna Fontana è la nuova Campionessa Olimpica dei 500 metri. La prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è anche la prima della carriera per la pattinatrice valtellinese nella manifestazione a Cinque Cerchi. Un oro che Arianna ha atteso da tanti anni, che ha sfiorato nelle sue varie esperienze olimpiche e che alla fine è arrivato oggi al termine di una gara emozionante e che si è deciso sul ...

Arianna Fontana - primo oro per l'Italia alle Olimpiadi in Corea del Sud : il trionfo al fotofinish nello short track : Arianna Fontana è la nuova campionessa olimpica dei 500 metri dello short track . L'azzurra ha vinto al fotofinish una emozionante finale svoltasi alla Gangneung Ice Arena. l'Italia degli sport invernali torna a conquistare l'oro dopo otto anni. Arianna Fontana è così nella storia. L'atleta italiana è stata artefice di una finale emozionante condotta al comando sin dal primo metro. ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di martedì 13 febbraio. Arianna Fontana in trionfo - argento Pellegrino! : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di martedì 13 febbraio. SNOWBOARD: Halfpipe femminile: 1) Chloe Kim (USA) 2) Liu Jiayu (Cina) 3) Arielle Gold (USA) CURLING: Torneo misto: 1) Canada 2) Svizzera 3) OAR SCI ALPINO: Combinata maschile: 1) Marcel Hirscher (Austria) 2) Alexis Pinturault (Francia) 3) Victor Muffat-Jeandet (Francia) SHORT ...