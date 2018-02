Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di martedì 13 febbraio : ARIANNA FONTANA perfetta - Federico Pellegrino non sbaglia. Discesisti rimandati : Un martedì 13 febbraio memorabile per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Arianna Fontana, 10 E LODE: ha vinto tutto! L’oro olimpico era l’ultimo titolo mancante per la valtellinese, inseguito per un’intera carriera. Eguagliato il record di medaglie a cinque cerchi della cinese Meng Wang (6), che potrà essere ulteriormente migliorato nelle prossime gare, su ...

ARIANNA FONTANA / Short track 500 m - è medaglia d'oro! Le reazioni sui social (Olimpiadi invernali 2018) : ARIANNA FONTANA finale Short track 500 metri: diretta tv e streaming video della gara. L'azzurra vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali 2018.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:21:00 GMT)

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ARIANNA FONTANA epica - è la più medagliata di sempre ai Giochi in questo sport : Grazie all’oro conquistato nei 500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, Arianna Fontana diventa l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. In totale sono sei le medaglie della valtellinese ed è un primato condiviso con la leggenda cinese Wang Meng. La campionessa valtellinese, però, ha ora la possibilità di diventare la più vincente di sempre alle Olimpiadi in solitaria, visto che Arianna sarà ...

Chi è ARIANNA FONTANA - la regina olimpica : Nei quattro anni successivi, spiega ancora il sito, "si afferma come elemento di punta della nazionale italiana di Short Track, con dei numeri impressionanti: 24 medaglie tra Coppa del Mondo, ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ARIANNA FONTANA - la giusta consacrazione di una campionessa nella storia : Missione compiuta! Arianna Fontana vince l’oro olimpico nei 500 metri dello Short track nella Gangneung Ice Arena ed entra di diritto nella storia dello sport italiano. Non ci sono parole per definire la portata della prestazione ottenuta dalla campionessa valtellinese. Lo aveva detto alla vigilia di questi Giochi Invernali di PyeongChang 2018 che il metallo pregiato era il suo obiettivo e lo ha centrato. Un successo per un’atleta ...

Chi è ARIANNA FONTANA - la regina olimpica : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Ventisette anni, cinque medaglie ai Giochi Olimpici invernali e una Coppa del Mondo. La regina dello short track Arianna Fontana ha vinto il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang. La portabandiera azzurra, classe 1990, inizia a pattinare “all’età di 4 anni sulle orme del fratello Alessandro”, si legge sul sito del suo fan club. Ma la prima grande svolta della sua carriera ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il palmares e tutte le medaglie vinte da ARIANNA Fontana : Arianna Fontana è la nuova Campionessa Olimpica dei 500 metri. La prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è anche la prima della carriera per la pattinatrice valtellinese nella manifestazione a Cinque Cerchi. Un oro che Arianna ha atteso da tanti anni, che ha sfiorato nelle sue varie esperienze olimpiche e che alla fine è arrivato oggi al termine di una gara emozionante e che si è deciso sul ...

ARIANNA FONTANA - primo oro per l'Italia alle Olimpiadi in Corea del Sud : il trionfo al fotofinish nello short track : Arianna Fontana è la nuova campionessa olimpica dei 500 metri dello short track . L'azzurra ha vinto al fotofinish una emozionante finale svoltasi alla Gangneung Ice Arena. l'Italia degli sport invernali torna a conquistare l'oro dopo otto anni. Arianna Fontana è così nella storia. L'atleta italiana è stata artefice di una finale emozionante condotta al comando sin dal primo metro. ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di martedì 13 febbraio. ARIANNA FONTANA in trionfo - argento Pellegrino! : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di martedì 13 febbraio. SNOWBOARD: Halfpipe femminile: 1) Chloe Kim (USA) 2) Liu Jiayu (Cina) 3) Arielle Gold (USA) CURLING: Torneo misto: 1) Canada 2) Svizzera 3) OAR SCI ALPINO: Combinata maschile: 1) Marcel Hirscher (Austria) 2) Alexis Pinturault (Francia) 3) Victor Muffat-Jeandet (Francia) SHORT ...

PyeongChang 2018. Oro ARIANNA FONTANA - argento Federico Pellegrino. Fa festa l'Italia : La sondriese si impone nello short track 500 metri e sale per la prima volta sul gradino più alto di un podio olimpico. Pochi minuti dopo, il fondista aostano è secondo (dietro l'irraggiungibile Klaebo) nello sprint tecnica classica

Pyeongchang - la gioia di ARIANNA FONTANA : 'Inimmaginabile - quanto è bello l'oro!' : 'È stato un lungo viaggio, più bello di come lo avevo immaginato': sono le prime parole di Arianna Fontana, dopo l'oro olimpico nello short track 500 metri. 'È un oro che inseguivo da anni, una ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – ARIANNA FONTANA : “Finalmente l’oro - l’ho inseguito per anni. A papà sarà venuto un infarto” : Arianna Fontana è la nuova Campionessa Olimpica dei 500m di short track! Un trionfo monumentale a PyeongChang 2018, un successo spettacolare per la nostra portabandiera che si è consacrata. Commossa ha rilasciato queste prime dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Finalmente è arrivato l’oro. L’ho inseguito per anni, è stata una sensazione stupenda. E’ stato bellissimo tagliare il traguardo davanti alla Choi, in Corea ...

L'azzurra ARIANNA FONTANA vince al fotofinish ed è leggenda olimpica : Roma, 13 feb. , askanews, Arianna Fontana ha vinto al fotofinish la medaglia d'Oro nella finale dei 500m di short track ai Giochi olimpici invernali di PyeongChang, battendo la coreana Choi in un ...

ARIANNA FONTANA conquista l'oro ai Giochi invernali : Grande vittoria di Arianna Fontana, portabandiera italiana alle olimpiadi invernali di PyeongChang, che ha conquistato l'oro nei 500 metri dello short track. L'atleta azzurra ha trionfato in 42"569 precedendo l'olandese Yara Van Kerkhof (43"256) e la canadese Kim Boutin (43"881). Squalificata la coreana Minjeong Choi. L'Italia torna a vincere una medaglia d'oro otto anni dopo il trionfo di ...