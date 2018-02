: Verso lo stop dello #sciopero dei #medici. #Aran convoca i sindacati per l'apertura delle trattative per il rinnovo… - Agenzia_Ansa : Verso lo stop dello #sciopero dei #medici. #Aran convoca i sindacati per l'apertura delle trattative per il rinnovo… - AaroiEmac : RT @24OreSanita: Contratto dirigenza medica e sanitaria, l’Aran convoca i sindacati il 20 febbraio - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: Verso lo stop dello #sciopero dei #medici. #Aran convoca i sindacati per l'apertura delle trattative per il rinnovo del #… -

L'hato per il 20 febbraio le organizzazioni sindacali della dirigenza medica veterinaria e sanitaria per l'apertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria. Lo riferisce all'Ansa Andrea Filippi, segretario nazionale di Fp Cgile dirigenti. Così "vengono meno i presupposti per loprogrammato per il 23 febbraio", afferma il sindacalista parlandi di "primo passo avanti" e precisando che comunque spetta all'intersindacale medica l'ultima parola.