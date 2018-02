Apple HomePod | per ' ripararlo' serve una sega o molti soldi

Apple HomePod in Italia dopo la primavera : Il 9 febbraio 2018 Apple metterà in vendita (non in Italia) HomePod, uno smart speaker equipaggiato con processore A8 e Siri in due varianti colore: bianco e space gray. Si tratta di uno speaker intelligente che segue il recente trend inaugurato da Amazon Echo e Google Home superandoli in qualità del suono e AI. Paragonato anche a casse smart di fascia alta come Bose e Sonos i commenti di chi ha potuto già ascoltarlo al ...

Apple HomePod batte ogni record : è il diffusore più chiuso di sempre : ... in questo caso, è che con HomePod ci troviamo davanti ad uno dei primi dispositivi al mondo con Bluetooth 5: la nuova versione del bluetooth assicura più banda e quindi anche uno streaming audio di ...

HomePod vive anche senza Apple Music - riproduce musica iTunes - podcast e Beats 1 - : Ovviamente, Apple spingerà al massimo la propria piattaforma di Musica in streaming, cercando di abbinare per quanto possibile HomePod ad Apple Music: nella pagina delle specifiche tecniche dedicata ...

Apple lancia HomePod - lo speaker smart in uscita il 9 febbraio : Apple ha annunciato che l’HomePod sarà in vendita dal prossimo 9 febbraio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Australia. Per l’Italia non c’è una data ufficiale, per cui dovremo aspettare ancora qualche mese, ma l’arrivo dello speaker smart da salotto della Mela è comunque una notizia attesa da mesi dopo che Cupertino aveva rimandato l’uscita dallo scorso dicembre. La scelta dei paesi di debutto non è casuale, ...

Apple ha cominciato (finalmente) a produrre l’HomePod : Sono passati quasi 7 mesi ormai da quando Apple ha annunciato al mondo l’esistenza di HomePod, l’altoparlante smart con il quale intende portare musica di qualità e l’assistente vocale Siri nei salotti dei suoi utenti. L’occasione era l’annuale Worldwide Developers Conferece della società e il dispositivo era stato salutato da pubblico e osservatori esterni come un gadget promettente, per poi però finire rimandato ...

