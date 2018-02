Appalti : Oice - a gennaio progettazione -20 - 2% in numero e -78 - 8% in valore (2) : (AdnKronos) – Per il 2018, rileva, “ci aspettiamo che continui la crescita del mercato, sola garanzia di crescita per tutto il settore, così come ci conforta vedere che anche i dati per i lavori iniziano a dare qualche positivo risultato, con un incremento nel 2017 dell’11,3% nel numero dei bandi e del 27,6% in valore ; una crescita, è vero, meno sensibile della nostra, ma siamo convinti che l’effetto delle progettazioni ...

Appalti : Oice - a gennaio progettazione -20 - 2% in numero e -78 - 8% in valore (3) : (AdnKronos) – A gennaio le gare di servizi per sola progettazione sono state 261 (di cui 29 sopra soglia) per un importo di 17,3 milioni di euro; rispetto al mese di gennaio 2017 hanno avuto una crescita del 17,6% in numero e dell’1,2% in valore. L’Oice registra che sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate. In base ai dati raccolti fino a gennaio il ribasso medio sul prezzo a base d’asta per le ...