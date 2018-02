Anticipazioni Il Segreto | HERNANDO | CAMILA e BEATRIZ lasciano Puente Viejo!

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2018: Fe (Maria Tomasa Worner) si scontra con Nazaria (Cayeyana Cabezas), che in realtà non è proprio così mite a conciliante come vorrebbe apparire… Severo Santacruz (Chico Garcia) minaccia nuovamente Donna Francisca Montenegro (Maria Bouzas). La signora sembra non avere scampo… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 19-23 febbraio 2018 : Cristobal tenta di uccidere Francisca! Poi… finisce in manicomio! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 febbraio a venerdì 23 febbraio 2018: la fine di Cristobal! L’arrivo dei nuovi pupilli di Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Cristobal piazza un ordigno a La Quinta per uccidere Francisca che si vendica di lui facendolo rinchiudere in un manicomio! Hernando si rivolge ad un usuraio, mentre Marcela rischia di morire! Si fa sempre più appassionante la trama della soap ...

Il Segreto Anticipazioni : Francisca adotta Saul e Prudencio : Anticipazione Il Segreto: a Puente Viejo arrivano Saul e Prudencio, i nuovi protetti di Francisca Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che a Puente Viejo giungono Saul e Prudencio Ortega. Stiamo parlando di due fratelli, che approdano nelle prossime puntate della soap proprio nel momento in cui Donna Francisca si trova in pericolo. Ebbene i […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Francisca adotta Saul e Prudencio proviene da Gossip e ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : Carmelito è davvero vivo? : E anche questa settimana non mancano le anticipazioni spagnole del Segreto! Nell'ottava stagione dell'amatissima telenovela, si susseguono vicende drammatiche e davvero poche parentesi allegre (come quella della notizia della gravidanza di Gracia): proseguiranno, per esempio, le ricerche di Carmelito, che pare essere scomparso nel nulla, dopo le pazzie commesse da Venancia; ma succederà anche che Emilia e Alfonso riceveranno una bruttissima ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018: Don Berengario presta aiuto ai bisognosi che arrivano in paese. Gracia prepara il dolce “Bugiñar”, malgrado Onesimo non approvi gli ingredienti da lei scelti. Aquilino fa pressioni a Hernando per avviare la loro collaborazione. Si fermano le ricerche di Garrigues a Puente Viejo. Francisca vuole dimostrare a Raimundo che non è così cattiva come tutti ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole - Maria e Gonzalo sono morti? Arriva la notizia Video : #Il Segreto nuove anticipazioni, Maria e Gonzalo sono morti? Una tragica notizia ha sconvolto Emilia e Raimundo, che proprio adesso sembravano aver trovato un po' di pace dopo tante peripezie. La notizia Arriva a Puente Viejo come un fulmine a ciel sereno, portando con sé una serie di retroscena e misteri: ecco che cosa è successo. Il Segreto, Maria e Gonzalo sono morti? Le anticipazioni spagnole Nelle ultimissime anticipazioni spagnole [Video], ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 13 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 13 febbraio 2018: Matias, Nicolas e Alfonso giocano un brutto scherzo a Onesimo e Hipolito, parlando in modo alquanto incomprensibile pur di farli arrabbiare… Donna Francisca riesce a convincere il sergente Cifuentes ad inviare delle squadre di ricerca per catturare Cristobal Garrigues… Nonostante le apparenze, la Montenegro vuole Cristobal morto e di conseguenza ordina a Mauricio ...

Il Segreto : le trame dal 12 al 16 febbraio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il lunedì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 12 al 16 febbraio 2017 Camila scopre che Belen è in paese affidata alle cure di una vicina e Nicolas di offre […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 12 al 16 febbraio 2018 – ...

Il Segreto affronta Montalbano – Anticipazioni : Il Segreto Il Commissario Montalbano torna oggi su Rai 1 e L’Isola dei Famosi scappa per evitare il temibile confronto. Di contro c’è chi invece come al solito viene immolato per la causa, ovvero Il Segreto, che per l’occasione migra dal mercoledì al lunedì per tentare di frenare (per quanto possibile) il sicuro successo della fiction Palomar. Ecco a seguire le Anticipazioni delle puntate in onda questa settimana. Il Segreto: ...

Il Segreto Anticipazioni : da lunedì 12 a venerdì 16 Febbraio 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap sceneggiata da Aurora Guerra per per la terza settimana del mese di Febbraio.