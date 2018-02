Ambiente | dal 1 marzo al 30 giugno torna la campagna Let’s Clean Up Europe

Ambiente - AIGAE : “A poche ore dall’ultima serata del Festival - vi raccontiamo le meraviglie del territorio” : “Il territorio sanremese, l’intera provincia di Imperia detiene la maggior biodiversità vegetale d’Italia con il numero più alto di endemismi”. Lo ha affermato Marco Rosso, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE. “In questi giorni gli occhi del mondo sono su Sanremo, grazie al Festival – ha proseguito Rosso – è una splendida opportunità per la stampa italiana ed internazionale anche per raccontare il Turismo Ambientale che in queste aree è ...

Ambiente - Sentinel-2 : le zone umide di Tunisi viste dallo spazio : Questa immagine, ripresa dal satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, mostra la capitale della Tunisia, Tunisi, nel nord Africa, e mette in evidenza alcune delle zone umide importanti del Paese. Acquisita il 15 dicembre 2017, l’immagine mostra parte del Golfo di Tunisi, nel Mar Mediterraneo, che fornisce una protezione naturale per questa antica città e per l’attivo porto commerciale. Nel corso degli ultimi 3.000 anni ...

Ambiente : togliere CO2 dall’atmosfera non eviterà i cambiamenti climatici : Esperti del Consiglio consultivo scientifico delle accademie europee hanno rilevato che i sistemi in grado di rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera non sono d’aiuto contro i cambiamenti climatici, in quanto la loro azione non ha la portata necessaria a fermare il global warming. Le “Net“, le tecnologie per le emissioni negative, non sarebbero quindi efficaci quanto il taglio delle emissioni: in un nuovo ...

Zanzare : creata miscela biologica formata dall’estratto di 7 erbe che agisce sulle larve prima che si schiudano - impatto zero sull’Ambiente : “I recenti eventi di cronaca, dello scorso anno, ci dicono che anche l’Italia non è esente da Malaria e da Chikungunya. Non bisogna dimenticare che già nel 2007, anche in Italia, ci fu già una piccola epidemia di Chikungunya, la malattia febbrile acuta che si trasmette attraverso la zanzara tigre. In Italia il problema della zanzara tigre c’è. La scorsa estate in molte città sono stati controllati tombini e parchi, non sono mancate ordinanze ...

Porto - Rossi - Ap - : «Dal ministero dell'Ambiente ok all'escavo. Ora Cipe a metà mese» : Il ministero dell'Ambiente ha comunicato il proprio parere favorevole al progetto per l'approfondimento dei fondali del Porto di Ravenna e ora si guarda alla riunione del comitato interministeriale , ...

Terremoto - LegAmbiente : “E’ grave uscire dal Parco dei Sibillini” : “Riteniamo molto grave l’iniziativa avviata dalla Comunanza agraria di Castelluccio di Norcia di raccolta firme per uscire dal Parco nazionale dei Sibillini, cosi’ come sono gravi gli attacchi arrivati anche dalla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e da alcuni sindaci umbri e marchigiani contro il Parco, reo di aver solo richiesto al Comune di Norcia il rispetto di alcune prescrizioni per la realizzazione di ...

Smog : Torino - Milano e Napoli le peggiori nell’Ue. LegAmbiente : “Tutte le città italiane oltre il tetto fissato dall’Oms” : Torino, Milano e Napoli sono in testa alla classifica delle città europee più critiche per lo Smog. I valori peggiori per concentrazione media annuale di polveri sottili (Pm10) si registrano a Torino (39 microgrammi per metro cubo), Milano (37) e Napoli (35). Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione media annuale di Pm10 è di 29. Roma si piazza con Parigi al settimo posto con 28 microgrammi per metro cubo. La situazione delle ...

Castelluccio fuori dal Parco - LegAmbiente 'Iniziativa grave' : Vogliamo ricordare agli abitanti di Castelluccio, ai Sindaci e alla Presidente Marini che l'economia di quei territori, caratterizzata dall'agricoltura, a cominciare dalla tanto famosa lenticchia, ...

Ambiente : Greenpeace esplora con un sottomarino la vita sui fondali dell’Antartide : Greenpeace diffonde oggi le prime immagini che documentano fondali antartici mai esplorati prima girate da un sottomarino nel mare di Weddel. I fondali appaiono ricchi di vita ma indicano anche la vulnerabilità di quest’ecosistema e la necessità di istituire un grande Santuario antartico per proteggerlo. La nave Arctic Sunrise di Greenpeace si trova da una settimana nell’Oceano Antartico nell’ambito di una campagna per chiedere la creazione di ...

Ambiente : ENEA con Barilla e altri big per salvare pasta - olio d’oliva e vino dall’impatto dei cambiamenti climatici : Nasce un’alleanza fra scienziati e grandi imprese per preservare le eccellenze alimentari delle nostre tavole come la pasta, l’olio e il vino dall’impatto dei cambiamenti climatici. Si chiama MED-GOLD1, ‘Oro del Mediterraneo’ ed è un progetto europeo di ricerca dedicato a vite, olivo e grano duro, minacciati dall’invasione di specie dannose e dal rischio di eventi atmosferici estremi, per effetto del climate change. Coordinato dall’ENEA, il ...

Ambiente - Kyoto Club : “Un passo avanti la richiesta di innalzamento del target rinnovabili votata dal Parlamento Europeo” : Ieri, mercoledì 17 gennaio, la plenaria di Strasburgo si è espressa sulle nuove direttive sulle energie rinnovabili chiedendo target più alti di quelli previsti dalla Commissione per le rinnovabili al 2030: il 35% contro il 27%. In Italia, nel frattempo, si attende ancora il decreto sulle energie rinnovabili che sarebbe dovuto uscire entro il dicembre del 2016. “Il governo italiano latita – sono le parole di Francesco Ferrante, Vicepresidente di ...

"Felicità Sostenibile. Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell'Ambiente" - dal 19 gennaio al Teatro Piccolo Orologio : Eventi di spudorata propaganda a sostegno dell'ambiente" nasce con l'auspicio che, attraverso l'arte, la scienza e le buone pratiche, si inneschino tanti piccoli gesti quotidiani che portino ad una ...

