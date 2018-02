Alto Adige | Bond Fi | Austria si accolli anche il 50% spese per loro privilegi

SFOOTING/ Una campagna elettorale istruttiva (se si va in giro per Boschi in Alto Adige) : La Boschi, candidata a Bolzano, vuole imparare il tedesco. E come raccontano i COMICASTRI, lo sta studiando. Dopo aver provato un abito, ha chiesto: «Dove posso rimirarmi in uno speck?».(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Olimpiadi invernali: l'inno (segreto) dei nordcoreani sarà "Bella C.I.O.!", dei ComicastriSANREMO 2018/ Meta e Moro vincono il Festival “resuscitato” dal garbo di Baglioni, di Yoda

Meteo Trentino-Alto Adige : inverno record a Bolzano : Nevicata nella notte in Trentino: i fiocchi hanno raggiunto quote medio-basse ma con spessori di pochi centimetri. Non si registrano problemi per la viabilità. Meteotrentino prevede per oggi la quota neve in rialzo e fenomeni in esaurimento ovunque la sera. Nella notte fiocchi di neve sono scesi anche sul capoluogo altoatesino: si è trattato dell’ottava nevicata in questa stagione a Bolzano. In un inverno medio si registrano solo tra due e ...

Maria Elena Boschi - Carnevale in Alto Adige. Di Battista la massacra : 'Bolzando discarica di rifiuti politici' : 'L' Alto Adige non può essere trattato, metaforicamente, come la discarica dei rifiuti politici, dei politici che non verrebbero più eletti a casa loro'. Mentre Maria Elena Boschi fraternizzava con i ...

Trucco e carnevale - Maria Elena Boschi fa festa in Alto Adige : Immersa nel carnevale e a caccia di voti. Una Maria Elena Boschi festante e sorridente quella in Alto Adige per la campagna elettorale che ha partecipato nel pomeriggio di ieri al carnevale di Salorno. Boschi ha incontrato il sindaco Roland Lazzeri (Svp) e il vicesindaco Ivan Cortella ed ha girato per il paese mentre sfilavano i numerosi carri, incontrando la popolazione in festa. La candidata del Pd nel collegio di Bolzano - Bassa atesina ha ...

Di Battista attacca la Boschi : L'Alto Adige non è una discarica di politici : "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente". Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista commentando la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano. L'esponente del M5S, in comizio a Merano, ha continuato: "politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché ...

Planetarium Alto Adige : San Valentino sotto le stelle : In occasione della festa di San Valentino il Planetarium Alto Adige propone una serata speciale sotto le stelle, con una romantica guida sotto la cupola del planetario dedicata al cielo notturno. Sarà possibile osservare le stelle con un telescopio all’aperto, sulla piazza antistante il planetario. Le persone interessate devono prenotarsi entro le ore 17 di domenica 11 febbraio. In caso di maltempo non si terrà l’osservazione al ...

Famiglie attive ad alta quota in Alto Adige : nei Familienhotels Südtirol tutti i comfort per grandi e piccini tra sci - neve e divertimento : Vacanze ad alta quota in famiglia? Nei 25 hotel del gruppo Familienhotels Südtirol in Alto Adige è sinonimo di neve fresca, impianti ultramoderni e tanto divertimento. I grandi e piccoli amanti dello sport e delle attività invernali hanno a disposizione 30 comprensori sciistici e 1000 km di piste innevate, tra percorsi adatti ai principianti e piste impegnative per i più esperti. A completare l’offerta a misura di famiglia ci sono scuole di sci ...

Alto Adige : Austria - tutelarne autonomia : ANSA, - BOLZANO, 7 FEB - "Non mettere a rischio l'autonomia esemplare dell'Alto Adige per colpa del doppio passaporto", è il monito lanciato dal presidente Austriaco Alexander Van der Bellen. Secondo ...

Maltempo Alto Adige : freddo polare - -15°C a Brunico : Dopo le temperature primaverili dei giorni scorsi, in Alto Adige nelle ultime ore la colonnina di mercurio ha segnato un netto calo. A Brunico la scorsa notte si sono raggiunti i -15°C, mentre a Monguelfo e Predoi -17°C e a San Giacomo in val di Vizze -18°C. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin il freddo nei prossimi giorni non lascerà facilmente l’Alto Adige. L'articolo Maltempo Alto Adige: freddo polare, -15°C a Brunico ...