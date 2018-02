Allerta Meteo | avviso della protezione civile | “neve in Sardegna | Liguria e al

Allerta Meteo Lazio : neve a bassa quota - possibile sopra i 200-400 m : ”Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani e per le successive 6-9 ore si prevedono sul Lazio ‘nevicate al di sopra dei 200-400 metri e apporti al suolo deboli’.Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino con attenzione ...

Allerta Meteo Sardegna : arriva la neve sopra i 700 m : Allerta meteo in Sardegna della protezione civile regionale per possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri a partire dalle 18 di oggi e sino alle 15 di domani. E’ raccomandata la “massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale”. La protezione civile consiglia inoltre di “guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo neve dai 400 metri : Sono previste dalle prime ore di domani mattina precipitazioni che potranno assumere, a partire dai 400 metri di altezza, carattere nevoso. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emesso un’Allerta meteo a partire dalle 6 del mattino del 14 febbraio e fino alla mezzanotte successiva, per le precipitazioni nevose e le gelate persistenti oltre i 600-700 metri di altezza. Si raccomanda alle autorita’ competenti, ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve da stasera : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta seguirà queste modalità: ZONA B (sia COSTA che INTERNO), ZONA D e ZONA E: Allerta GIALLA dalle 21 di OGGI, MARTEDI’ 13 FEBBRAIO alle 8 di DOMANI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO criticità verde nelle zone A e C Le zone coinvolte nell’Allerta sono: B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera ...

Carnevale e Allerta Meteo in Puglia - rinviata la sfilata dei Carri di Putignano : Rinvio della sfilata dei Carri : Il quarto corso mascherato in programma nella giornata odierna alle ore 19, è stato rinviato. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale: A seguito dell’Allerta Meteo e della lettura dei bollettini Meteorologici, per garantire la sicurezza dei visitatori del Carnevale, la Fondazione Carnevale di Putignano, ente organizzatore dell’evento, ha ritenuto opportuno rinviare l’ultima sfilata ...

Allerta Meteo - vortice freddo in arrivo al Centro-Sud - attesi temporali e tanta neve fino in collina; l’Inverno ingrana la marcia : 1/22 ...

Allerta Meteo - tre giorni di freddo intenso : forte maltempo al Sud - tanta neve fino a bassa quota : 1/4 ...

Allerta Meteo Sicilia : da stasera temporali e venti di burrasca : Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di Allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani. In particolare, dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, ...

Allerta Meteo - freddo e maltempo : avviso della protezione civile per il Centro/Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica sta interessando gran parte dell’Italia Centro-settentrionale. Dalla tarda serata sono previste precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulle regioni meridionali, associate ad una decisa intensificazione dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo vento forte e mare mosso : “Per la giornata di martedì 13 febbraio sono previsti venti forti di Bora sul mare e fascia costiera, con valori previsti di 25-30 nodi (50-60 km/h), con moto ondoso fino a molto mosso al largo. Sono previste residue precipitazioni sul settore centro-orientale a carattere nevoso a quote collinari e in forma di acqua mista a neve su fascia pedecollinare. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio“: sulla base delle previsioni Arpae, la ...

Allerta Meteo - freddo e maltempo sull’Italia : tanta neve tra Lunedì 12 e Giovedì 15 Febbraio : 1/16 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : da domani tornano gelo e neve : domani sulla regione arrivera’ un fronte freddo atlantico che interessera’ gia’ dal primo mattino la zona montana e dalla mattinata anche pianura e costa. Il fronte lascera’ la regione nella notte tra lunedi’ e martedi’. Lo rende noto una Allerta regionale della Protezione civile che prevede domani sul Carso, oltre i 200 metri, probabile neve moderata nel corso della mattinata e fino a sera con Bora moderata, ...

Allerta Meteo - tanta neve nelle prossime ore al Centro/Nord fin in pianura : avviso e bollettini della protezione civile : Una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso nella giornata di domani sulle regioni settentrionali, determinando un generale peggioramento delle condizioni Meteorologiche e portando nevicate diffuse soprattutto sul Nord-est, lungo i settori appenninici della Toscana e sull’Emilia-Romagna, regione in cui raggiungeranno anche quote di pianura. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa ...

Allerta Meteo - il ciclone Africano diventa un “mostro” sul mar Jonio : pressione crollata a 989hPa - altre 24h di forte maltempo al Sud [LIVE] : 1/11 ...