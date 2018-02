Allerta Gelo | a Venezia entra in vigore il “Piano Neve”

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : da domani tornano gelo e neve : domani sulla regione arrivera’ un fronte freddo atlantico che interessera’ gia’ dal primo mattino la zona montana e dalla mattinata anche pianura e costa. Il fronte lascera’ la regione nella notte tra lunedi’ e martedi’. Lo rende noto una Allerta regionale della Protezione civile che prevede domani sul Carso, oltre i 200 metri, probabile neve moderata nel corso della mattinata e fino a sera con Bora moderata, ...

Previsioni meteo : scatta l'Allerta maltempo - previsti gelo e burrasca : L'inverno entra sempre di più nel vivo. Abbandonato il 2017, la stagione fredda e gelata sta colpendo l'intera penisola senza lasciare superstiti anche in questo gennaio 2018. Temperature rigide, neve, ma soprattutto pioggia e vento fortissimi. Sono questi i principali nemici degli italiani. L'Italia è stretta nella morsa dell'inverno 1226 interventi. Nello specifico: 385 in Toscana, 267 in Campania, 215 in Sardegna, 214 nel Lazio e 145 in ...

Allerta Gelo negli Usa : caos e ritardi negli aeroporti : Freddo e gelo hanno paralizzato gli Stati Uniti, complice il passaggio del ‘ciclone bomba’ sul Nord America. caos per i trasporti, dalle strade ghiacciate agli aeroporti costretti a chiusure e cancellazioni di voli: l’aeroporto JFK di New York e quello di Charleston nella Carolina del Sud sono quelli piu’ in difficolta’, impegnati a contenere ritardi e cancellazioni. In Canada le temperature hanno toccato meno 50 ...

Allerta Meteo USA : il gelo che ha colpito gli Stati Uniti ha causato almeno due morti : Il freddo polare che ha stretto in una morsa gran parte degli Stati Uniti centrali in questo inizio del 2018 sta infrangendo record secolari e ha portato almeno due morti attribuite all’esposizione alle temperature pericolosamente basse. Il National Weather Service ha diramato allerte di vento gelido per una vasta area che va dalla parte meridionale del Texas al Canada e da Montana e Wyoming attraverso il New England. Le temperature sono ...

Allerta Meteo USA : violentissima tempesta di gelo in arrivo sulle coste Atlantiche - allarme “Blizzard” [MAPPE] : 1/4 ...

Nuovo pesante avviso di Allerta meteo della Protezione Civile : forte perturbazione al Sud - gelo e neve al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica entrata stabilmente oggi sul Mediterraneo centrale continuerà a determinare forte maltempo su gran parte del nostro Paese, con un abbassamento delle temperature nella giornata di domani e la persistenza di una ventilazione sostenuta. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Arrivano forti piogge e gelo - Allerta in Liguria e Campania. Prevista una tregua a Capodanno : Il maltempo è in arrivo su gran parte del Paese, con allerte per frane e inondazioni in diverse aree (soprattutto Liguria e Campania), mentre la Pianura Padana deve fare i conti anche con l’emergenza smog. La giornata di Santo Stefano vede deboli e isolate piogge su nord e le regioni tirreniche, e sulle Alpi un po’ di neve al di sopra di 900-1200 m...

Finita Allerta maltempo - ma gelo Piemonte : TORINO, 12 DIC - E' terminata la fase di "allerta gialla" in Piemonte per piogge e nevicate. Dopo le ultime precipitazioni della notte nel sud della regione, con un picco di 37.4 millimetri a Garbagna ...

Neve e gelo - Allerta in Liguria e Toscana : Il maltempo raggiunge l’Italia dal nord Europa. La Neve e la pioggia ghiacciata causano disagi soprattutto al centro nord. Dopo le abbondanti precipitazioni di ieri sulle montagne piemontesi, questa mattina la Neve è arrivata anche a Torino. In città già da ieri era stata decisa la sospensione del blocco alla circolazione delle auto diesel Euro ...

Maltempo : Allerta rossa in Toscana e Liguria - scuole chiuse e gelo - : La perturbazione atlantica da domenica ha raggiunto il nostro Paese portando piogge e nevicate . A creare disagi, soprattutto al Centro-Nord, è il ghiaccio. Massima allerta per rischio idrogeologico ...

Neve e gelo in pianura : traffico in tilt in Veneto e Friuli. Allerta rossa in Liguria e Toscana : scuole chiuse : Una nuova ondata di maltempo ha investito il Nordest, portando vento forte e nevicate anche a bassa quota e in alcune zone di pianura. traffico IN tilt - Gravi disagi al...

