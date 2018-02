Alla Fiera di Rimini va in scena la birra e l'innovazione nel food&beverage : E' in corso in questi giorni Alla Fiera di Rimini un evento tutto incentrato sulla birra , che mette in vetrina l' arte della birrificazione , senza dimenticare l'innovazione che ha investito anche ...

Alla MONGOLFIERA IL CARNIVAL PARTY : Poi maghi e animatori daranno vita a spettacoli straordinari. Infine la sfilata delle allegre mascherine che coinvolgerà tutti i presenti. "Sarà una vera e propria festa, in cui tutti potranno ...

Elezioni - Renzi sfrattato a Firenze dAlla Fiera della cioccolata : Non bastavano i sondaggi non proprio promettenti. Ora contro Matteo Renzi ci si mette anche la cioccolata. Meglio: la fiera del cioccolato artigianale che si svolge a Firenze dal 2 all11 marzo. Il ...

Unghie a punta e rossetti 'da mangiare' : Alla Fiera di Roma tutte le novità sull'estetica : Al padiglione 4 il mondo dei massaggi curato dalla naturopata Gaetana Di maio, mette in mostra i macchinari più evoluti al fianco di nuove tecniche di rilassamento. Tra le novità da provare la ...

Casaidea 2018 dal 17 al 25 marzo Alla Fiera di Roma : alla Fiera di Roma le nuove tendenze dell’arredo anticipano la bella stagione con il Salone dell’Outdoor Se l’anno passato il colore moda è stato il Greenery,... L'articolo Casaidea 2018 dal 17 al 25 marzo alla Fiera di Roma su Roma Daily News.

Roma International Estetica dal 3 al 5 febbraio Alla Fiera di Roma : La Fiera di Roma alza il sipario dal 3 al 5 febbraio 2018 sull’undicesima edizione di Roma International Estetica: i professionisti della bellezza si danno ancora... L'articolo Roma International Estetica dal 3 al 5 febbraio alla Fiera di Roma su Roma Daily News.

MWC 18 : Cosa aspettarci dAlla Fiera di Barcellona a fine Febbraio : Il Mobile World Congress 2018 si avvicina dove saranno presentati tantissimi dispositivi. Samsung presenterà S9, Nokia con 9 ma anche Huawei, LG e molti altri presenteranno i loro dispositivi L’MWC 2018 vedrà la presentazione di tanti dispositivi. Ecco Cosa aspettarci La più grande fiera dell’elettronica mondiale è servita. Il Mobile World Congress, l’importate fiera che si terrà […]

Motor bike expo 2018 - per il decennale Alla Fiera di Verona superate le 160mila presenze - : Motor bike expo, il salone dedicato alle due ruote custom e alla passione per il mondo della moto, taglia il traguardo dei dieci anni alla fiera di Verona, superando i 160mila visitatori. La manifestazione ha chiuso ieri dopo quattro giornate, una in più quest'anno per celebrare ...

SPECIALE CALABRIA Alla Fiera DI RIMINI - IL VIDEO - Calabria Reportage

In Piazza con Noi fa tappa Alla Fiera di Lonato

Aleah in esposizione Alla più grande fiera internazionale dei professionisti dello sport : ...//www.ispo.com/en/munich ), il raduno internazionale dei professionisti dello sport con oltre 2700 espositori da tutto il mondo. Dal 28 al 31 gennaio 2018 al MESSE MÜNCHEN presso HALLE B6 STAND 537 ...

Le start up sarde stregano Las Vegas : ottimi consensi Alla Fiera mondiale dell'Hi-Tech : Riscontri positivi e ottimi consensi per le 7 start up innovative sarde presenti al CES di Las Vegas, la fiera dell'Hi-Tech più importante del mondo che oggi chiude i battenti. La nutrita delegazione isolana, ospitata nello stand della Regione sardegna, grazie al Programma per l'Internazionalizzazione coordinato e gestito dall'Assessorato ...

Le 7 start up italiane da seguire Alla Fiera della tecnologia più importante del mondo : Las Vegas- Il futuro è a portata di mano al CES 2018: il Consumer Electronics Show di Las Vegas è la fiera dell' Hi Tech più importante al mondo. I numeri sono impressionanti: 4.000 espositori provenienti da 47 Paesi diversi e 200.000 persone in questi quattro giorni rendono Las Vegas più pazza del solito.L'Italia c'è. C'è l'Italia delle imprese, e c'è l'Italia che investe nei giovani talenti e ha ...