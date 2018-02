ALESSIA MARCUZZI Contro Eva Henger a difesa di Francesco Monte

L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce ALESSIA MARCUZZI con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – ...

Eva Henger/ Massimiliano Caroletti lancia una frecciatina ad ALESSIA MARCUZZI (Isola dei famosi 2018) : Eva Henger e Massimiliano Caroletti, ospiti a Domenica Live, hanno rilanciato le accuse a Francesco Monte, esprimendo i loro dubbi sul comportamento della produzione Magnolina.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:15:00 GMT)

Isola - ALESSIA MARCUZZI fa yoga : gli esercizi sexy della conduttrice : Alessia Marcuzzi non è solo la conduttrice di tanti programmi di successo come L'Isola dei Famosi, ma raccoglie anche un vasto seguito social dovuto ad un'altra sua passione: lo yoga. In tantissimi ...

ALESSIA MARCUZZI ancora contro Eva Henger : scontro martedì all’Isola? : Eva Henger criticata di nuovo da Alessia Marcuzzi dopo L’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi si è sempre tenuta alla larga dalle polemiche, ma questa volta la conduttrice de L’Isola non riesce proprio a tacere. Pochi minuti fa è tornata infatti a parlare di Eva Henger, la quale da una settimana a questa parte ha utilizzato Striscia la Notizia e oggi anche Verissimo per accusare la produzione del reality di favoreggiamento nei ...

Isola dei famosi - la droga e l'altra bordata di Striscia la notizia ad ALESSIA MARCUZZI : 'L'hai visto - eri lì' : La slavina droga continua ad abbattersi su Mediaset e Isola dei famosi . Raggiunta dall'inviato di Striscia la notizia Max Laudadio , l'ex naufraga Chiara Nasti è stata colta in fallo: 'C'eravamo ...

Isola dei famosi - ALESSIA MARCUZZI contro Eva Henger : 'Ah la visibilità - quanto può incattivire le persone' : Del 'caso-cannabis' all'Isola dei famosi e della diatriba fra Francesco Monte ed Eva Henger ne hanno parlato davvero tutti: giornali, social, talk show in tv. Ma ora è il turno della padrona di casa, ...

Bocciata la conduzione di ALESSIA Marcuzzi? Il web si indigna : "Vogliamo Simona Ventura come conduttrice dell'Isola" : “Chiediamo di risolvere il problema riaffidando il reality a una conduttrice Mediaset che ha maturato una conoscenza che nessuno possiede dell'Isola: Simona...

Riccardino Schicchi - figlio di Eva Henger arrestato per droga/ ALESSIA MARCUZZI su Instagram contro la madre : Nell'odierna puntata di Verissimo, in studio con Silvia Toffanin ci sarà anche Eva Henger che parlerà del figlio Riccardino e dei suoi problemi legato all'uso di sostanza stupefacenti(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 07:30:00 GMT)

L'Isola dei Famosi - ALESSIA MARCUZZI attacca nuovamente Eva : le dure parole Video : ''L'Isola dei Famosi 2018'' [Video] è iniziato con il botto di ascolti, ma purtroppo è stato prontamente rovinato da una naufraga. Stiamo parlando di #Eva Henger, che con la sua confessione clamorosa su Francesco Monte è riuscita a scatenare nel mondo del gossip un vero e proprio putiferio. Proprio per questo motivo, l'ex tronista di ''Uomini e Donne'' ha preferito abbandonare il reality per tornare in Italia e iniziare la ''battaglia'' con l'ex ...

Isola - ALESSIA MARCUZZI stressata per le polemiche : arriva il marito e le fa tornare il sorriso : MILANO ? Le polemiche in tv non mancano mai, soprattutto quando si conduce un reality e ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi. Un post condiviso da Alessia Marcuzzi...

ALESSIA MARCUZZI contro Eva Henger/ Stefano De Martino appoggia la conduttrice (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger: “Denuncia giusta, ma doveva essere più discreta”. Isola dei Famosi 2018, tiene ancora banco il “canna-gate” . Le ultime notizie sulla conduttrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:30:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI sui social non mi dovete insegnare a condurre un programma : Alessia Marcuzzi dopo la discussione con Eva Henger, che aveva dichiarato che Francesco Monte aveva portato droga sull’isola, ne sembra uscire non da vincitrice. Alessia ha ricevuto infatti diverse critiche sui social e ha deciso così di intervenire in prima persona replicando ad un commento su “Instagram”. Durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, era scoppiata una polemica durante le nomination dei naufraghi, precisamente tra Eva ...