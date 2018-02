ALESSIA MANCINI Video | la lettera del papà commuove la showgirl L' Isola dei Famosi 2018

ALESSIA Mancini/ La lite con Rosa Perrotta : "Non puoi capire tante cose" (L'Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:11:00 GMT)

ALESSIA MANCINI/ In nomination - avrà la meglio su Simone Barbato e Cecilia Capriotti? (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:16:00 GMT)

ALESSIA Mancini/ In nomination - ma la Atzei la mette in guardia : "Vedi di rimanere" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Flavio Montrucchio - marito di ALESSIA Mancini/ Replica alle critiche della Capriotti? (Isola dei Famosi 2018) : Flavio Montrucchio, compagno della "naufraga" Alessia Mancini, è uno dei partner più celebri nel cast di naufraghe e naufraghi di questa Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 13:00:00 GMT)

Isola dei famosi - tante polemiche ma si va in onda : ALESSIA MANCINI a rischio - 13 febbraio : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 13 febbraio ...

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei e ALESSIA MANCINI sempre più unite : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:47:00 GMT)

Isola dei Famosi : Cecilia Capriotti e ALESSIA MANCINI ai ferri corti : Cecilia Capriotti litiga con Alessia Mancini all’Isola dei Famosi Ancora scontri all’Isola dei Famosi. Questa volta al centro di una discussione sono finite Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Il clima sull’Isola del Peor si è infuocato a causa di una bottiglietta di acqua ossigenata. Come riportato sul sito Isola.mediaset.it, Alessia Mancini si è svegliata molto presto per tenere vivo il fuoco e non perdere il privilegio di ...

ALESSIA MANCINI - Cecilia Capriotti e Simone Barbato in nomination. L'Isola cambia giorno : I nominati della settimana alL'Isola dei Famosi sono tre: Alessia Mancini , Cecilia Capriotti e Simone Barbato. LEGGI ANCHE ---> Eva Henger: "Francesco Monte e la droga? Ho...

In nomination ALESSIA MANCINI - Cecilia Capriotti e Simone Barbato. L'Isola cambia giorno : Tra abbandoni e accuse anche la terza puntata dell 'Isola ha i suoi nominati: Alessia Mancini , Cecilia Capriotti e Simone Barbato. LEGGI ANCHE ---> Eva Henger: 'Francesco Monte e la droga? Ho ...

Isola : Simone Barbato - Cecilia Capriotti - ALESSIA MANCINI in nomination : La terza puntata dell’Isola dei Famosi termina con le nomination che spediscono al televoto della prossima settimana Simone Barbato (‘punito’ perché

Isola dei famosi : in nomination Cecilia Capriotti - ALESSIA MANCINI e Simone Barbato - ecco i gruppi “migliori” e “peggiori” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la terza puntata di lunedì 5 febbraio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei famosi: ...

ALESSIA MANCINI / L'attacco di Paola Di Benedetto : "è prepotente" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini è finita al centro degli attacchi di Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta, che dall'Isola del Pejor hanno tuonato contro l'ex letterina.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:46:00 GMT)

Francesca Cipriani e ALESSIA MANCINI criticate da Stefano Bettarini : Isola dei Famosi: Francesca Cipriani e Alessia Mancini sono false? Parla Bettarini La tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di 10 giorni, ma i naufraghi hanno già fatto molto discutere. E in queste ore sono finite nell’occhio del ciclone la giunonica Francesca Cipriani e Alessia Mancini. Il motivo? In molti hanno criticato la Mancini, asserendo che sia fin troppo prepotente, mentre la Cipriani di essere ...

Isola dei Famosi 2018/ Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta contro ALESSIA MANCINI : "una prepotente" : Isola dei Famosi 2018, atmosfera tesa tra i naufraghi: scoppia la guerra tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto si schiera con l'ex pupa.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:52:00 GMT)