Al via la 5^ edizione della Startup Competition

Al via la XX edizione della ROMA APPIA RUN : Il Campione del Mondo della 100 km, in qualità di testimonial del VIS , Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, , correrà la XX edizione della ROMA APPIA RUN e raccoglierà fondi per costruire un ...

Al via la XX edizione della ROMA APPIA RUN : Ci avviciniamo sempre più al gran giorno: Domenica 15 aprile 2018, con partenza alle 9.00 dallo stadio delle Terme di Caracalla, la storica ROMA APPIA RUN compie... L'articolo Al via la XX edizione della ROMA APPIA RUN su Roma Daily News.

TG olimpico - edizione serale 12 febbraio : riviviamo le emozioni di questa giornata di gare : TG olimpico, edizione DELLE 21

Al via la 4a edizione Beer Attraction : Dal 17 al 20 febbraio 2018 a IEG – Fiera di Rimini la più completa esposizione di birre artigianali e speciali. Nasce BBTech Expo, il salone professionale... L'articolo Al via la 4a edizione Beer Attraction su Roma Daily News.

Roma - 'Uno sguardo raro' - al via la terza edizione del Festival del cinema sulle malattie rare : Torna 'Uno sguardo raro', il primo Festival internazionale di cinema sul tema delle malattie rare, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Aprirà i battenti L'obiettivo della rassegna è quello di ...

Curiamoli 4.0 - al via la seconda edizione : Con un sms o una chiamata da rete fissa al 45521, dal 4 al 17 febbraio, sarà possibile sostenere concretamente la campagna Curiamoli 4.0 di GFB ONLUS, gruppo di famiglie con persone affette da una rara forma di distrofia muscolare, che dal 2012 finanzia progetti di ricerca scientifica sulle distrofie dei cingoli e in particolare la LGMD2E o deficit di Beta-sarcoglicano. Attualmente i pazienti sostenuti dall’Associazione sono 245 in tutto il ...

Tumori : al via la seconda edizione della campagna sul cancro al seno metastatico : Rompere il silenzio che circonda il tumore al seno metastatico e ribadire l’importanza di garantire a tutte le pazienti il diritto alla migliore qualità di vita possibile, l’accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il reinserimento lavorativo. E’ l’obiettivo di ‘Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico‘, la campagna nazionale di sensibilizzazione che ...

MasterSport - al via la 22esima edizione : protagonisti gli Europei Under 21 : Lavorare nello sport. In occasione della prima settimana di lezione della 22° edizione del MasterSport “Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi” all’Università degli studi di Parma verrà organizzato il giorno 8 febbraio un incontro pubblico dedicato al progetto “UEFA U21 CHAMPIONSHIP” che si svolgerà in Italia nel 2019. All’incontro, […] L'articolo MasterSport, al via la 22esima edizione: ...

Al via terza edizione dei Digital360 Awards. : ...siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire a un'evoluzione innovativa dei modelli di business grazie un'iniziativa che si caratterizza per l'interazione tra diverse componenti del mondo ...

Al via la sesta edizione di TauriaDance Campus : In conclusione, il concorso, verrà diviso in tre spettacoli: Primo Spettacolo: sezioni classico, contemporaneo, moderno, hip hop, dance show " musical categoria children , esibizioni e premiazioni, ; ...

Premi : Campiello - al via la 56ma edizione - Nordio presiede giuria letterati : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Prende il via la 56^ edizione del Premio Campiello. Quest’anno il presidente della giuria dei letterati sarà il magistrato Carlo Nordio, che è stato Procuratore Aggiunto di Venezia e titolare dell'inchiesta sul Mose di Venezia, nonché consulente della Commissione Parlam