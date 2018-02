: Oggi su #Democratica: impresentabili M5s, sindaci e candidati che Di Maio fa finta non conoscere; l’industria della… - AndreaRomano9 : Oggi su #Democratica: impresentabili M5s, sindaci e candidati che Di Maio fa finta non conoscere; l’industria della… - CybFeed : #BreakingNews Agguato nel Napoletano: grave un 54enne - ilfogliettone : Ferito in agguato nel Napoletano, ricoverato in gravi condizioni - -

Uncon precedenti di polizia è stato ricoverato in pericolo di vita all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a una ferita da colpi d'arma da fuoco che l'hanno raggiunto all'addome. L'uomo ha ricevuto le prime cure presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra e poi trasferito in ospedale a Napoli. La polizia intanto era stata informata dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco nel Rione Salicelle di Afragola, da tempo zona di degrado e spaccio, nella quale risiede il ferito.(Di martedì 13 febbraio 2018)