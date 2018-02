Aereo russo precipitato | escluso lo scoppio in volo | trovate le scatole nere

Aereo russo precipitato - trovata la seconda scatola nera - : Il disastro ha causato la morte di 71 persone. Il comandante del velivolo avrebbe rifiutato la procedura di " de-iceing " prima del decollo. La compagnia, in attesa di nuove indagini, lascia a terra i ...

Aereo russo precipitato : "Niente fiamme - jet esploso nell'impatto" : MOSCA - Gli investigatori hanno concluso che l'Aereo Antonov AN-148 precipitato ieri fuori da Mosca non si è spaccato a mezz'aria ma piuttosto l'esplosione è avvenuta quando...

Aereo russo precipitato : il video dello schianto - : L'incidente a 70 chilometri da Mosca quattro minuti dopo il decollo. Nessuna delle 71 persone a bordo si è salvata. Le autorità hanno recuperato le due scatole nere

Mistero sull'Aereo russo caduto : aereo era già in fiamme prima dell'impatto ma passò i controlli di routine : Cosa è successo davvero al volo AN-148 della Saratov Airlines? Perché, prima di schiantarsi al suolo nei pressi del villaggio di Stepanovskoenelle il velivolo era in fiamme? Che tipo di "guasto tecnico" o "errore umano" - le due ipotesi principali al vaglio - sono avvenuti? Domande che attendono una risposta, forse in arrivo a breve grazie al ritrovamento delle due scatole nere.Per ora, lo scenario al quale assistono i 500 e oltre ...

Aereo russo - Putin vara commissione : 8.48 Le operazioni di ricerca sul sito dello schianto dell'Antonov An-18 caduto ieri fuori Mosca con a bordo 71 persone potrebbero concludersi in sette giorni. Lo ha riferito oggi il ministro delle emergenze russo, Vladimir Puchkov. Lo status delle operazioni è passato da "salvataggio" a "ricerca", in quanto nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta alla tragedia. I resti dell'Aereo sono sparsi in un'area molto vasta e la neve complica il ...

Mosca - Aereo di linea russo precipita con 71 persone a bordo : «Nessun sopravissuto» : Un aereo di linea russo con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo essere decollato dall?aeroporto Domodedovo di Mosca. Lo riferiscono i media internazionali. Non c?è...

Aereo russo precipita vicino Mosca : morti i 71 a bordo. Testimoni : in fiamme prima di schiantarsi : E' la Bbc a riportare le Testimonianze. Fonti investigative sentite dal sito Gazeta.ru aggiungono inoltre che il pilota aveva segnalato un guasto e chiesto l'autorizzazione all'atterraggio di emergenza. Indiscrezione, quest'ultima, smentita dalla Commissione ispettiva chiesta da Putin. Tra le vittime 3 cittadini stranieri, uno era svizzero

Mosca - Aereo di linea russo precipita con 71 persone a bordo : «Nessun sopravissuto» : Un aereo di linea russo con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo essere decollato dall?aeroporto Domodedovo di Mosca. Lo riferiscono i media internazionali. Non c?è...

Aereo russo precipita vicino Mosca con 71 persone a bordo. Nessun sopravvissuto : L'Aereo, decollato dall'aeroporto Domodedovo della capitale russa ed era diretto a Orsk nella regione dell'Orenburg, si è schiantato poco dopo la partenza

Aereo russo : ipotesi meteo - errore - guasto : ANSA, - ROMA, 11 FEB - Sulle cause dell'incidente dell'Aereo, precipitato poco dopo il decollo vicino a Mosca, si vagliano al momento "diverse ipotesi", tra cui quelle delle "cattive condizioni meteo, ...

Mosca - Aereo di linea russo precipita con 71 persone a bordo : «Nessun sopravissuto» : Un aereo di linea russo con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo essere decollato dall?aeroporto Domodedovo di Mosca. Lo riferiscono i media internazionali. Non c?è...

Precipita Aereo russo alla periferia di Mosca. "Nessun superstite". A bordo c'erano 71 persone : Un aereo di linea è Precipitato alla periferia di Mosca. A bordo si trovavano 71 persone. L'aereo è della compagnia Saratov, si tratta di un Antonov an-148. L'aereo, decollato dall'aeroporto Domodedovo della capitale russa e diretto a Orsk nella regione dell'Orenburg, si è schiantato poco dopo la partenza. Non c'è "alcuna chance" che vi possano essere sopravvissuti, riferiscono fonti dei soccorsi citati da ...

Un Aereo di linea russo è precipitato vicino a Mosca : Un aereo di linea russo è precipitato vicino a Mosca, in Russia. Secondo le prime informazioni sono morte tutte le 71 persone a bordo. L’aereo è un An-148 della compagnia aerea Saratov Avia. Secondo l’agenzia di stampa russa Interfax c’erano a bordo The post Un aereo di linea russo è precipitato vicino a Mosca appeared first on Il Post.

Mosca : precipita Aereo di linea russo : 13.37 Un aereo di linea russo si è schiantato nei pressi di Mosca. La notizia è stata battuta dalle agenzie di stampa russe. A bordo, secondo le prime informazioni, c'erano almeno 71 persone.